Rottler: Übernahme von Heini Weber abgeschlossen

Die neue Rottler-Filiale in der Wilhelmsstraße 1 in Kassel (Hessen). Bild: Rottler

Nachfolge des Augenoptikers und Hörakustikers ebnet Weg nach Hessen

Die Optikerkette Rottler hat nach einer Übergangsphase erfolgreich die Übernahme von Heini Weber Hören & Sehen abgeschlossen und damit endgültig den Eintritt des Unternehmens in das vierte Bundesland Hessen erreicht. Darüber hinaus knackt Rottler mit dem Schritt die Marke von 120 Filialen.

„Die Nachfolge von Heini Weber ist zugleich ein klares Bekenntnis zu unserem Wachstumskurs. Wir freuen uns, dass wir nun auch in einem weiteren Bundesland präsent sind und somit unsere Position im Optik- und Hörakustikmarkt weiter stärken können. Mittelfristig wollen wir unsere Präsenz in Hessen noch weiter ausbauen“, sagt Rottler-Geschäftsführer Paul Rottler.

Das Jahr 2023 diente als Übergangsphase, in dem sich beide Unternehmen auf die bevorstehende Nachfolge vorbereiteten. Nun konzentriert sich Rottler auf die Modernisierung der alten Ladenlokale. Umbauten sind im Gange, um die Räumlichkeiten an die Standards und Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Das Highlight der Umbauten soll die Eröffnung des Flagship-Stores in Kassel sein, die bis zum Sommer geplant ist. Bis Ende 2024 werden dann alle ehemaligen Heini Weber-Standorte entsprechend umgestaltet sein, heißt es von Seiten des Unternehmens.