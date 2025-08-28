|

Eschenbach: Sandro Wagner wird Marc O’Polo-Testimonial

VonRedaktion
Sandro Wagner trägt eine Brille von Eschenbach Optik als neues Werbegesicht der Marke Marc O’Polo Eyewear
Sandro Wagner trägt nun Marc O’Polo Eyewear. Foto: Eschenbach Optik

Zur Eyewear-Kampagne Herbst/Winter 2025

Im Rahmen der erfolgreichen Lizenzpartnerschaft mit dem skandinavischen Modehaus Marc O’Polo präsentiert Eschenbach Optik mit Sandro Wagner ein prominentes Gesicht für die Herbst/Winter 2025 Kampagne. 

Der ehemalige Nationalspieler und heutige Fußballtrainer, bekannt als Persönlichkeit mit starkem Profil, war zuletzt noch als Assistent von Fußball-Nationaltrainer Julian Nagelsmann tätig. Mit dem Start seiner neuen Rolle als Cheftrainer des FC Augsburg steht der 37-Jährige sportlich an oberster Stelle und rückt dazu noch als Testimonial der Marc O’Polo Eyewear-Kampagne in den Mittelpunkt. 

Die neue Brillenkollektion Herbst/Winter 2025 setzt auf skandinavisch inspirierte Klarheit, technische Raffinesse und präzises Design. Dabei wurden für die aktuelle Sun Collection Vintage-inspirierte Azetatmodelle in Panto- und Karree-Formen sowie fein gearbeitete Metallmodelle in klassischen 60s- und 70s-Formen gewählt. Die Korrektionsfassungen als Panto, Karree oder Butterfly zeigen transparente Azetate in Graugrün, facettierte Kanten und skulpturale Metallfassungen mit Matt-Shiny-Effekt.

