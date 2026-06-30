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DBSV: Führung für weitere Amtszeit bestätigt

VonRedaktion
Hans-Werner Lange beim DBSV-Verbandstag 2026
Präsident Hans-Werner Lange wurde auf dem Verbandstag 2026 des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Foto: DBSV/Ziebe

Verbandstag legt personelle Weichen bis 2030

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat auf seinem Verbandstag die personellen Entscheidungen für die kommende Amtsperiode getroffen. Dabei wurde das bestehende Führungsteam für weitere vier Jahre wiedergewählt.

Hans-Werner Lange aus Hannover bleibt Präsident des DBSV. Dr. Thomas Krämer aus Berlin wurde erneut zum Vizepräsidenten gewählt. Beide erhielten jeweils mehr als 90% der Stimmen. 

Das Präsidium wird ergänzt durch sieben weitere Mitglieder. Dazu zählen Vreni Bock aus Hamburg, Jette Förster aus Hannover, Martina Hell aus Aßling in Bayern, Prof. Dr. Thomas Kahlisch aus Leipzig, Andrea Katemann aus Marburg in Hessen, Ute Lutzenberger aus Nürnberg sowie Bernd Peters aus Magdeburg.

Bedeutung des Verbandstages für die Arbeit des DBSV

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband zählt zu den großen Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderung in Deutschland. Der Verbandstag ist das höchste Gremium des DBSV, tritt alle vier Jahre zusammen und legt die Leitlinien für die künftige Arbeit sowie die strategische Ausrichtung fest.

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