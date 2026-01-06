Doppelte Präsenz für B&S auf der opti 2026

Bilder: Breitfeld & Schliekert

Breitfeld & Schliekert ist seit 1927 Partner der Augenoptik – mit einem umfassenden Sortiment, technischer Expertise und Service, der mitdenkt. Wir unterstützen Optiker weltweit mit Lösungen, die im Alltag funktionieren – zuverlässig, durchdacht und immer nah an den Bedürfnissen unserer Kundschaft.

Was als Kleinunternehmen begann, ist heute ein international tätiger Anbieter mit rund 130 Mitarbeitenden. Wir betreuen weltweit über 50.000 Kundinnen und Kunden – vom lokalen Fachbetrieb bis zur großen Optik-Kette, von Zentralwerkstätten bis zu spezialisierten Einschleifbetrieben. Seit 2015 sind wir Teil der global agierenden Hilco Vision Group – mit Standorten auf vier Kontinenten und einem starken internationalen Netzwerk.

Regional verwurzelt – global vernetzt

Unsere Produkte stammen von rund 270 deutschen Zulieferbetrieben, die für höchste Fertigungsstandards stehen. Ergänzt wird dieses Angebot durch geprüfte, zertifizierte Partner aus dem Ausland – alle Produkte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, bevor sie bei Ihnen ankommen.

Unser Portfolio – in vier starken Bereichen:

WERKSTATT

Mit über 4.000 Artikeln rund um Werkstattbedarf und Kleinteile gehören wir zu den führenden Komplettanbietern weltweit. Unser Sortiment unterstützt Sie im Alltag – funktional, hochwertig und sofort verfügbar.

HANDELSWARE

Mit unseren Marken Milo & Me Eyewear for Kids, I NEED YOU Hamburg Readers, Leader, sowie unserer Eigenmarke B&S bieten wir alles, was modernes Brillenzubehör ausmacht – von Sonnen- und Lesebrillen über Sport- und Schutzbrillen bis hin zur Brillenpflege.

SCHLEIFMASCHINEN & OPHTHALMOLOGISCHE GERÄTE

Von der Grundausstattung bis zur High-End-Lösung: Unsere Abteilung „Optical Solutions“ bietet Technik für Werkstatt und Refraktionsraum – inklusive Beratung, Schulung und Support. Als Partner führender Marken wie Huvitz, MEI, Nidek, Nidek France und TOPCON liefern wir nicht nur Geräte, sondern vor allem eins: Lösungen, die in der Praxis überzeugen. Zuverlässiger Service ist unsere Kernkompetenz.

SERVICECENTER

Unser Service denkt mit. Einschleifarbeiten, Reparaturen, Verglasungen von Sport-, Schwimm-, Arbeits- oder Gleitsichtbrillen – alle Leistungen werden von ausgebildeten Augenoptikern und -optikerinnen mit höchstem Anspruch umgesetzt.

Besuchen Sie uns auf der opti 2026 – erstmalig auf zwei Ständen:

C2.231 – I NEED YOU Fertiglesebrillen, Milo & Me Kinderbrillen und eine brandneue Marke erwarten Sie an unserem Markenstand.

C4.551 – Werkstattartikel, Schleifautomaten, optische Instrumente von Huvitz, Nidek, MEI und vieles mehr finden Sie an unserem Technikstand.

Entdecken Sie alle Neuheiten 2026, lassen Sie sich inspirieren und von unseren fachkundigen Experten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!