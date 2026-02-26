EAOO: Augenoptik/Optometrie-Tagung 2026 in Riga

Nach Ljubljana, Slovenien in 2025 geht es dieses Jahr nach Riga, Lettland zur Tagung 2026. Bild: Great_bru/Envato

Konferenz beleuchtet Forschung, Versorgung und internationale Zusammenarbeit

Die European Academy of Optometry and Optics (EAOO) lädt gemeinsam mit dem Verband der lettischen Optometristen und Augenoptiker zur Tagung 2026 nach Riga ein. Unter dem Motto „Vision for Quality of Life“ soll sich das Treffen verschiedenen wissenschaftlichen und klinischen Fragestellungen der Augenoptik und Optometrie widmen.

Professor Konrad Pesudovs und David Crabb werden als Hauptredner erwartet. Pesudovs wird auf die Bedeutung interdisziplinärer Forschung und patientenorientierter Messmethoden eingehen. Crabb befasst sich in seinem Vortrag mit altersbedingten Augenerkrankungen und deren Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen.

Ein gemeinsames Symposium der American Academy of Optometry, der EAOO und des ECOO wird internationale Perspektiven zusammenführen. Zu den angekündigten Teilnehmenden zählen Roya Attar und Ursula Schmidt-Erfurth.

Die Tagung findet vom 15. bis 17. Mai im Academic Centre der Universität Lettlands statt. Das Gebäude bietet Hörsäle, Arbeitsräume und Flächen für Ausstellungen. Die Lage ermöglicht laut Veranstalter einen unkomplizierten Zugang zur Altstadt und weiteren zentralen Bereichen Rigas. Das vollständige Programm ist auf der offiziellen Konferenzseite verfügbar.