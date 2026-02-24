Anzeige

Optonia: Kooperation mit chinesischer Akademie vereinbart

Von links: Christian Hering, Fritz Paßmann, Holger Werner, Jenny Wang, Alexandra Schmidt, Simon Song am Optonia-Stand auf der Messe Opti 2026
v.l.: Christian Hering, Fritz Paßmann, Holger Werner, Jenny Wang, Alexandra Schmidt, Simon Song. Foto: Optonia

Gemeinsame Ausbildungs- und Prüfungsformate sollen Qualitätsstandards stärken

Die Private Fachschule für Augenoptik und Optometrie Optonia (Diez/Rheinland-Pfalz) und die chinesische Ratingen Akademie für Augenoptik und Optometrie (RIOA) haben eine langfristige Kooperation beschlossen. Ziel der Partnerschaft ist es, Ausbildungs- und Prüfungsformate für den chinesischen Bildungsbereich gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Beide Einrichtungen wollen damit zur Weiterentwicklung der augenoptischen Qualifizierung in China beitragen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit, die auf der Opti in München Mitte Januar vereinbart wurde, steht die Übertragung deutscher Qualitätsstandards in lokale Ausbildungsstrukturen. Optonia bringt hierzu seine Erfahrung in augenoptischer und optometrischer Weiterbildung ein, während die chinesische Partnerschule die Inhalte in ihre Programme integriert. Vorgesehen sind regelmäßige Evaluationen sowie persönliche Präsenzphasen von Optonia, unter anderem bei der Durchführung von Abschlussprüfungen.

Deutsch‑chinesische Zusammenarbeit erweitert Bildungsstrukturen

Die Kooperation umfasst die Ausarbeitung neuer Prüfungsinhalte, gemeinsame Prüfungswochen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildungsformate. Beide Partner betonen, dass die Vereinbarung einen Beitrag zur Professionalisierung der augenoptischen Ausbildung in China leisten soll.

Optonia-Geschäftsführer Holger Werner erklärte im Rahmen der Vertragsunterzeichnung: „Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam können wir einen wertvollen Beitrag leisten, die augenoptische Ausbildung in China weiterzuentwickeln – unter dem Qualitätsanspruch der Optonia.“

Jian Wang, Geschäftsführerin der RIOA, unterstrich die Bedeutung der Partnerschaft aus chinesischer Sicht: „Die Zusammenarbeit mit der Fachschule Optonia ist für uns ein großer Schritt, um internationale Standards in der augenoptischen Ausbildung in China weiter zu stärken. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam neue Maßstäbe setzen und unseren Studierenden ein Ausbildungsniveau ermöglichen, das sowohl fachlich als auch didaktisch höchsten Anforderungen entspricht.“

