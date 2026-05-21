Fielmann Akademie: Kolloquium zu Kindersehstörungen

Mitte Juni findet das nächste Kolloquium der Fielmann Akademie Schloss Plön statt. Das Thema lautet: Binokularsehen und Amblyopie bei Kindern. Symbolbild: Mstandret/Envato

Online-Seminar beleuchtet Diagnostik und Therapie

Die Fielmann Akademie veranstaltet am 17. Juni ein Web-Seminar zu Binokularsehen und Amblyopie bei Kindern. Experten aus Augenoptik, Optometrie und Augenheilkunde beleuchten Diagnostik, Screening und Therapie.

Im Kolloquium werden aktuelle Erkenntnisse zur visuellen Entwicklung bei Kindern sowie Ansätze in Screening, Diagnostik und Therapie vorgestellt. Themen sind unter anderem Ursachen der Amblyopie, Möglichkeiten der Früherkennung und etablierte Behandlungsverfahren.

Anzeige

Fachvorträge und Diskussion

Als Referenten angekündigt wurden Christian Schiemenz (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) sowie die Augenoptiker und Optometristen Michael Hornig und Volkhard Schroth. Neben Vorträgen zu Entwicklung und Screening ist eine Abschlussdiskussion vorgesehen. Für die Veranstaltung sind 1 COE-Punkt und 2 SwissOptom-Punkte beantragt.

Das 70. Fielmann Akademie Kolloquium findet am 17. Juni von 18:30 bis 20:40 Uhr statt und kann online verfolgt werden. Die Teilnahme hier ist kostenfrei, nach der Anmeldung werden Zugangsdaten bereitgestellt.