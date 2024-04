EFCLIN 2024: Kontaktlinsen-Kongress steht bevor

Vergangenes Jahr fand der EFCLIN-Kongress in Den Haag statt. Bild: Silke Sage

25. bis 27. April in Portugal

Der 50. EFCLIN-Jahreskongress mit zugehöriger Ausstellung wird vom 25. bis 27. April 2024 in Vilamoura, Portugal, stattfinden. Der Kongress der European Federation of the Contact Lens and IOL Industries umfasst Vorträge, Seminare, Postersitzungen und technische Präsentationen sowie die Jahreshauptversammlung des Verbandes.

Anzeige

Nach dem niederländischen Den Haag, Veranstaltungsort in 2023 findet, EFCLIN dieses Jahr in den Räumlichkeiten des Kongresscenters Tivoli Marina Vilamoura & Centro de Congressos do Algarve statt. Weitere Informationen sind hier zu finden: www.efclin.com