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EFCLIN setzt Wachstumskurs fort

VonSilke Sage
Das EFCLIN Board v.l.: Marc Botticella (B+L), Peter van der Linden (Menicon), Philipp Polonyi (Falco Linsen AG), Preeti Choudhary (Pro-Business Consulting), Alan Bennett (Coopervision), Helga Seiler (DAC International), Marion Beeler-Kaupke (EFCLIN-Geschäftsführerin), Filippo Selden (Advance Medical), Armin Duddek (EFCLIN-Präsident), Dr. William Lee (AST Products), Gareth Browne (Contamac). Bilder: Silke Sage

Europäischer Verband für Kontaktlinsenherstellung tagte in Sitges/Barcelona

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 07-08/2026

Mit 343 Teilnehmern aus 35 Ländern und 31 Ausstellern verzeichnete der 52. EFCLIN Congress & Exhibition vom 23. bis 25. April im spanischen Sitges einen neuen Besucherrekord. Neben Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz und Higher-Order Aberrations (HOA) standen insbesondere regulatorische Entwicklungen sowie der angekündigte Führungswechsel an der Spitze des europäischen Branchenverbands der Kontaktlinsen- und IOL-Wertschöpfungskette im Mittelpunkt.

Internationaler Treffpunkt der Kontaktlinsenbranche

Bereits zum zweiten Mal fand der EFCLIN Congress & Exhibition im Meliá Sitges südlich von Barcelona statt. Die Veranstaltung bestätigte erneut ihre Bedeutung als internationaler Branchentreff für Kontaktlinsen- und IOL-Hersteller sowie deren Zulieferer. Die meisten Teilnehmer kamen aus Großbritannien und den USA (jeweils 14%), gefolgt von Spanien (11%), den Niederlanden (10%), Deutschland (8%) sowie Frankreich und Italien (je 6%). Auch fünf Unternehmen präsentierten sich erstmals als Aussteller.

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Regulatorik und Nachhaltigkeit im Fokus

Einen wichtigen Überblick über die politischen Entwicklungen gab Laure-Anne Martinet, Secretary General vom Verband EuromContact. Im Mittelpunkt standen die Einführung der Master UDI für Kontaktlinsen, die geplante Überarbeitung der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) sowie die PFAS-Diskussion. Nach Einschätzung von EuromContact zeichnet sich bei den laufenden Verfahren inzwischen mehr Klarheit ab. Positiv bewertet wurde insbesondere, dass sich die zuständigen ECHA-Gremien für Ausnahmeregelungen bei formstabilen Kontaktlinsenmaterialien ausgesprochen haben. Darüber hinaus berichtete Martinet über neue Anforderungen an Verpackungen, Nachhaltigkeit sowie aktuelle Marktdaten, die für Europa weiterhin ein solides Wachstum zeigen.

Emotionale Momente zum Abschluss

Für den bewegendsten Moment des Kongresses sorgte die Mitgliederversammlung. Dort wurde bekanntgegeben, dass Marion Beeler-Kaupke ihre Tätigkeit als Executive Director von EFCLIN Ende 2026 nach elf Jahren beenden wird. Unter ihrer Leitung wurden zahlreiche Strukturen professionalisiert und die internationale Position des Verbandes kontinuierlich ausgebaut. Die Bekanntgabe wurde von den Mitgliedern mit lang anhaltenden Standing Ovations begleitet. Gleichzeitig stellte EFCLIN die Weichen für die Zukunft: Zur Nachfolgerin wurde Helga Seiler gewählt, die vielen Mitgliedern bereits aus ihrer langjährigen Tätigkeit in der Branche bekannt ist.

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