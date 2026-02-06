Anzeige
Eschenbach Optik: Thomas Hayo als Kampagnen-Gesicht

VonRedaktion
Thomas Hayo trägt Titanflex-Brille von Eschenbach als neues Testimonial
Thomas Hayo ist das neue Testimonial der Brillenmarke „Titanflex“. Foto: Eschenbach Eyewear

„Titanflex“ im Zeichen sichtbarer Technik und klarer Gestaltung

Mit der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 stellt die Eschenbach-Marke „Titanflex“ ihre Ausrichtung als technologieorientierte Marke für Performance-Brillen heraus. Die neuen Modelle folgen einer reduzierten Formensprache und dem Ansatz, technische Elemente sichtbar zu machen, ohne sie in den Vordergrund zu rücken. Begleitet wird die zugehörige Kampagne von Thomas Hayo, der als Testimonial auftritt.

Der Kreativdirektor, einem breiten Publikum als Mentor und Experte aus der Sendung „Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum“ bekannt, gilt als Gestalter mit klarer, fokussierter und zurückhaltender Handschrift. Diese Haltung soll sich laut Eschenbach in der Kollektion widerspiegeln und den Anspruch der Marke unterstreichen, Performance funktional und zeitgemäß zu präsentieren.

Die Kollektion gliedert sich in mehrere Designwelten, die unterschiedliche stilistische Ausprägungen der „Titanflex“-DNA zeigen und dabei einem einheitlichen technischen Anspruch folgen. Für Augenoptiker entstehe so ein klar strukturiertes Sortiment, das Orientierung bieten und die Beratung erleichtern soll, so Eschenbach.

