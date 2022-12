Essilor: „9 von 10“-Kampagne wird fortgesetzt

Kampagnenmotiv. Bild: Essilor

Anfang 2022 startete Essilor die Varilux Excellence Kampagne im TV und auf reichweitenstarken Online-Portalen. Wie das Unternehmen nun mitteilt, wird die Kampagne im 1. Quartal 2023 nun digital auch abseits klassischer Online-Kanäle aufmerksamkeitsstark fortgesetzt. Im Fokus steht weiterhin eine Kundenzufriedenheitsstudie, die den Premium-Gleitsichtgläsern eine sehr hohe Akzeptanz bescheinigt.

Essilor-Partner können erneut umfangreiche Kommunikations-Tools anfordern und mit POS-Materialien und Social-Media-Assets Neu- und Bestandskunden auf die Gleitsichtgläser hinweisen, und so den hohen Wiedererkennungswert des prägnanten Slogans „9 von 10“ nutzen. Flankierend können Partneroptiker und ihre Teams Informationen und Schulungsangebote u.a. auf der Lernplattform Leonardo und der Lern-App des Unternehmens abrufen, um ihre Beratungskompetenz zu steigern. Auch ein Besuch des neuen Showrooms in München biete sich für die optimale Warenpräsentation und gelungene Customer Journey zu dem Produkt an.

Anzeige

Quelle: Essilor