EssilorLuxottica: Einstieg in den Hörgerätemarkt

Foto: Franco Antonio Giovanella

Übernahme des israelischen Start-ups Nuance

EssilorLuxottica hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in den Markt für Hörlösungen expandieren wird. Mit einem engagierten Super Audio Team, eigener Forschung & Entwicklung und der 100%igen Übernahme des israelischen Start-up Nuance wird die Gruppe eine neue Hörtechnologie einführen, die circa 1,25 Milliarden Verbrauchern mit leichtem bis mittlerem Hörverlust helfen könnte. Die Hörtechnologie soll dazu nahtlos in eine modische Brille eingebettet werden.Ähnlich wie der augenoptische Markt ist der Markt für Hörlösungen aus einer Reihe von Gründen zu unterversorgt.

Anzeige

Laut einer Studie besteht weltweit eine Versorgungslücke von 83 %. Das Super Audio Team des Konzerns arbeitet an seinem ersten Produkt, um dieses Paradigma zu ändern. Die Hörlösung soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen. Die Audiokomponente wird völlig unsichtbar sein und soll somit eine psychologische Barriere, die bisher die Akzeptanz traditioneller Hörgeräte bei den Verbrauchern behindert hat, vermeiden.Im Rahmen seines offenen Geschäftsmodells wird EssilorLuxottica die traditionellen Hörgerätekanäle sowie ausgewählte optische Großhandelskunden nutzen, um die Technologie für Verbraucher in 150 Ländern zugänglich zu machen.