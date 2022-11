Bild: EssilorLuxottica

Erstmals hatte EssilorLuxottica ausgewählte Partneroptiker bundesweit zu exklusiven Abendveranstaltungen eingeladen, um die neuen Kollektionen und Highlights ihrer bekannten Luxusmarken vorzustellen. Von September bis November nutzten mehr als 100 Markenbotschafter in Berlin, Frankfurt/Main, Düsseldorf und München die Gelegenheit, die aktuellen Brillenmodelle von Prada, Persol, Dolce & Gabbana, Oliver Peoples und Giorgio Armani im Umfeld von Prada-Concept-Stores zu erleben und sich anschließend im Rahmen eines exklusiven Dinners auszutauschen.

„Magische Momente“ inszenieren

Mit einem spannenden Impulsvortrag stimmte die renommierte Luxus-Expertin Mariam Weber zum Thema „Magic Moments im Einzelhandel: Wie man unvergessliche Momente in den Stores schafft“ die Gäste auf den Abend ein. „Als Fachhändler ist es wichtig zu erkennen, welche Berührungspunkte in der Customer Journey von den Kunden als emotional entscheidend erlebt werden“, so der Luxus- und Lifestyle-Coach. „Ziel sollte es dabei stets sein, die Erwartungen noch zu übertreffen, um so immer wieder neue ‚magic moments“ zu schaffen. Denn diese Momente machen den Erfolg wahrer Markenbotschafter aus.“ Wie diese „magischen Momente“ inszeniert werden können, erlebten die Teilnehmer danach hautnah in Prada Fashion Boutiquen.

Zum Abschluss fanden Dinner in den Restaurants Golden Phoenix im Provocateur Hotel in Berlin, im Elaine’s GreenHouse in Frankfurt und im Fritz’s Frau Franzi in Düsseldorf statt. Ebenso begeistert wie ihre Gäste war auch Ellen Philipp, Brand Business Manager Luxus von EssilorLuxottica: „Die Luxusevents sind ein essentieller Bestandteil unseres ganzjährigen Luxus Ambassador Programms. Mit unserem 360 Grad Programm unterstützen wir auf hohem Niveau starke Luxuspartner an unterschiedlichen Touchpoints in der Beratung und im Verkauf unserer Luxusmarken.“

Wiederholung im nächsten Jahr

Am 8.11. fand die letzte Veranstaltung der diesjährigen Event-Reihe im stylishen Azuki Restaurant im Palais an der Oper in München statt. Die Luxus Ambassador Events sollen nach dieser erfolgreichen Premiere in 2023 fortgesetzt werden.

Quelle: EssilorLuxottica