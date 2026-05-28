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EssilorLuxottica: Führungswechsel in Österreich

VonRedaktion
Alexander Mohr als neuer Geschäftsführer von EssilorLuxottica Deutschland und Österreich
Alexander Mohr wird zur Mitte des Jahres neuer Geschäftsführer von EssilorLuxottica Deutschland und Österreich. Foto: EssilorLuxottica

Christian Olbort übergibt an Alexander Mohr

Zum 1. August 2026 wird die Leitung von EssilorLuxottica Austria neu besetzt: Christian Olbort verabschiedet sich nach mehr als drei Jahrzehnten im Unternehmen in den Ruhestand. Die Nachfolge übernimmt Alexander Mohr, der zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer von Essilor Deutschland die Verantwortung für den österreichischen Markt übernimmt.

Der Übergang im Management wurde laut Unternehmen gemeinsam vorbereitet, um Kontinuität für Mitarbeiter und Partneroptiker sicherzustellen. Olbort war insgesamt 33 Jahre im Unternehmen tätig und hat die Entwicklung von EssilorLuxottica in Österreich in dieser Zeit begleitet. Er galt intern wie extern als Ansprechpartner für fachliche und strategische Fragen und war in die Zusammenarbeit mit Augenoptikern eingebunden.

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Christian Olbort als Geschäftsführer EssilorLuxottica Österreich
Christian Olbort. Foto: EssilorLuxottica

„Christian Olbort hat EssilorLuxottica Austria mit seiner Erfahrung, seiner Kompetenz und seinem hohen persönlichen Einsatz entscheidend mitgestaltet. Für seine langjährige erfolgreiche Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit sprechen wir ihm unseren ausdrücklichen Dank und unsere große Wertschätzung aus und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute“, so Alexander Mohr.

Doppelfunktion für die zukünftige Leitung

Mit Alexander Mohr übernimmt ein bereits in der Unternehmensgruppe tätiger Manager die Leitung in Österreich. Neben seiner Funktion in Deutschland soll er künftig auch die Entwicklung der Austria-Organisation verantworten.Mohr ist mit verschiedenen Bereichen des augenoptischen Marktes vertraut, insbesondere in den Feldern Vertrieb, Partnerschaftsarbeit und Unternehmensstrategie. 

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