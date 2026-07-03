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EssilorLuxottica: Oakley-Event zeigt Kulturmix

VonRedaktion
Junger Mann im Urban-Style trägt Oakley-Brille auf Community-Event mit BSTN im Münchner Glockenbachviertel
Oakley lud zum Community-Event nach München. Foto: BSTN

Temporärer Raum in München verbindet Design, Technik und Szene

Mit der zweitägigen Community-Aktivierung „Artifacts from the Future“ hat das EssilorLuxottica-Label Oakley Mitte Juni in München seine Entwicklung von den Wurzeln bis zu aktuellen Innovationen erlebbar gemacht.

Zwei Männer halten Oakley-Brillen in Händen auf Community-Event mit BSTN im Münchner Glockenbachviertel
Foto: BSTN

Im Glockenbachviertel entstand gemeinsam mit der Münchner Sneaker- und Streetwear-Plattform BSTN ein temporärer Erlebnisraum, der ikonische Designs, technologische Meilensteine und aktuelle Produktneuheiten miteinander verband.

Gezeigt wurden unter anderem Modelle wie Eye Jacket, Race Jacket und Medusa aus dem Archiv sowie Neuheiten aus den Bereichen Brille und Bekleidung. Die Präsentation stellte die Verbindung von sportlicher Nutzung, Technik und Gestaltung in den Mittelpunkt.

Ein separater Bereich war ausgewählten Gästen vorbehalten. Dort konnten Modelle angepasst und Looks aus einer aktuellen Kollektion zusammengestellt werden. Eine begleitende Veranstaltung brachte Akteure aus Mode, Kreativwirtschaft und Kultur zusammen.

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