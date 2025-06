EssilorLuxottica: Oakley Meta kommt auf den Markt

EssilorLuxottica und Meta bringen mit der Brille „Oakley Meta HSTN“ nun eine Smart Glasses auf den Markt, die sich primär an Sportler und Sportbegeisterte richtet. Bild: EssilorLuxottica

Smart Glasses für Sportbegeisterte

Im Rahmen ihrer seit 2019 laufenden Partnerschaft bringen EssilorLuxottica und Meta Platforms nach Ray-Ban Meta ihre zweite Smart Glasses-Produktlinie auf den Markt. Die vor allem unter Sportlern beliebte Marke Oakley wurde dafür auserkoren. Die Brille „Oakley Meta HSTN“ kombiniert die KI-Technologie von Meta mit dem Design und den Prizm-Brillengläsern von Oakley.

EssilorLuxottica kündigt im Vergleich zur 2023 gelaunchten Wearable Ray-Ban Meta „wichtige technische Verbesserungen“ an. Enthalten ist eine Ultra HD 3K-Aufzeichnung, sodass Videos in einer höheren Auflösung als Full HD (1080p) aufgenommen werden können. Mit den in die Fassung integrierten Open-Ear-Lautsprechern sollen Nutzer Audioformate noch besser wahrnehmen. Die Oakley Meta HSTN bietet außerdem eine längere Akkulaufzeit und Nutzer haben die Möglichkeit, die intelligente Brille mit der bekannten Oakley Prizm Glastechnologie auszustatten.

Bild: EssilorLuxottica

„Dies ist ein mutiger neuer Schritt in unserer Wearables-Geschichte. Mit dem legendären Design von Oakley und den bahnbrechenden Innovationen von Meta in den Bereichen KI und Spatial Computing setzen wir neue Maßstäbe für die Branche“, so Rocco Basilico, Chief Wearables Officer bei EssilorLuxottica.

„Brillen haben sich als ideales Werkzeug für Menschen entwickelt, um Musik zu hören, Videos aufzunehmen und die Hilfe eines leistungsstarken KI-Assistenten in Anspruch zu nehmen“, so Alex Himel, VP of Wearables bei Meta. „Wir sind stolz auf den Erfolg der Ray-Ban Meta-Brillen und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Oakley, der ikonischsten Eyewear-Marke im Bereich Sportinnovation, auszuweiten.“

Zur Feier der Markteinführung präsentieren Oakley und Meta eine globale Kampagne mit dem Super Bowl-Star Patrick Mahomes (rechts) und dem Fußball-WM-Sieger Kylian Mbappé (links). Beide sind langjährige Oakley-Partner. Bild: EssilorLuxottica

Die Oakley Meta HSTN-Kollektion umfasst sechs Fassungen- und Glasfarbenkombinationen, die für Korrektionsgläser geeignet sind. Eine limitierte Auflage der Brille markiert das 50-jährige Oakley-Jubiläum.