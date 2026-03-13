EssilorLuxottica: Oliver Peoples kooperiert mit Jil Sander

Die Kollektion von Oliver Peoples mit Jil Sander umfasst insgesamt sechs Unisex-Sonnenbrillen, die sich in Titan- und Acetatmodelle gliedern. Bild: EssilorLuxottica

Sonnenbrillen-Kollektion als Auftakt neuer Zusammenarbeit

Eine neue Designkooperation erweitert das Portfolio der EssilorLuxottica-Marke Oliver Peoples. Gemeinsam mit dem Modehaus Jil Sander wurde eine Sonnenbrillenkollektion entwickelt, die sich durch eine reduzierte Gestaltung und klar strukturierte Formen auszeichnet. Die Modelle bestehen aus Titan oder Acetat und verbinden kantige und organische Linien.

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Produziert werden alle Fassungen in Japan in aufwendiger Handarbeit. Ergänzt werden sie durch Brillengläser aus italienischer Produktion. Auch beim Branding bleibt die Kollektion ihrem minimalistischen Ansatz treu: Logos sind bewusst dezent gestaltet und in funktionale Elemente wie Bügel oder Nasenpads integriert. Insgesamt umfasst die Zusammenarbeit sechs Unisex-Sonnenbrillen in beiden Materialvarianten.