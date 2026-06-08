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EssilorLuxottica: Smarte Brillen auf OMR Festival vorgestellt

VonRedaktion
Bühne von EssilorLuxottica mit Meta auf dem OMR Festival
Vortrag auf dem OMR von EssilorLuxottica und Partner Meta. Foto: EssilorLuxottica

Branchenplattform zeigt Schnittstellen von Optik und Technologie

EssilorLuxottica hat gemeinsam mit Meta auf dem OMR Festival 2026 neue Ansätze im Bereich vernetzter Brillen präsentiert. Im Fokus standen intelligente Fassungen in Kombination mit individualisierbarer Verglasung.

Die Veranstaltung in Hamburg zählt mit rund 70.000 Besuchern zu den größeren Branchenplattformen für Marketing und Technologie in Europa. Vertreter beider Unternehmen sprachen dort über Entwicklungen im Bereich Wearables und deren zunehmende Integration in den Alltag.

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Präsentation und Praxiseinblicke vor Ort

Gezeigt wurden unter anderem Modelle aus den Linien Ray-Ban Meta und Oakley Meta. Ergänzend boten verschiedene Side-Events die Möglichkeit, Produkte zu testen, etwa bei Veranstaltungen in der Stadt sowie bei Optiker Bode.

Bill Kaulitz trägt smarte Brille auf dem OMR Festival 2026 für EssilorLuxottica mit Meta
Bill Kaulitz (rechts) trug ein für ihn angepasstes Brillenmodell. Foto: EssilorLuxottica

Für die Abendveranstaltung wurde eigens ein Modell mit Transitions-Brillengläsern für Bill Kaulitz vorbereitet. Der Sänger, Songwriter und Podcaster trug die Brille vor Ort und verlieh dem gemeinsamen Auftritt von EssilorLuxottica und Meta damit einen weiteren Schub an Aufmerksamkeit.

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