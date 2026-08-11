EssilorLuxottica: Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2026

Der französisch-italienische Konzern steigerte Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr unter anderem durch seine Myopie-Produkte und KI-Brillen. Foto: EssilorLuxottica

Myopie-Gläser und KI-Brillen als wichtige Wachstumstreiber

Der Brillen- und Augenoptikkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Umsatz gesteigert. Nach Unternehmensangaben legten die Erlöse währungsbereinigt um 9,7% auf 14,8 Mrd. € zu. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum 8,7%.

Getragen wurde die Entwicklung von allen Regionen. Besonders stark wuchs der Konzern im Raum Asien-Pazifik. Auch Nordamerika, EMEA (inklusive Deutschland) und Lateinamerika verzeichneten Zuwächse. Im Einzelhandel stiegen die vergleichbaren Umsätze im zweiten Quartal um 8%.

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Was hinter dem Wachstum steckt

Als wichtige Faktoren nennt EssilorLuxottica das Geschäft mit Myopie-Management-Lösungen sowie KI-Brillen. Der Umsatz mit Myopie-Produkten legte im zweiten Quartal um 24% zu. Die Erlöse mit KI-Brillen verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu.

Auch die Profitabilität verbesserte sich. Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 15% auf 2,75 Mrd. €. Der freie Cashflow erhöhte sich auf 1,07 Mrd. €.Zudem startete EssilorLuxottica eine strategische Partnerschaft mit Applied Materials. Gemeinsam wollen die Unternehmen an künftigen Generationen intelligenter optischer Systeme arbeiten.