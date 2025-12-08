Anzeige
EssilorLuxottica: Wissenschaftliches Beratungsgremium gegründet

VonRedaktion
Menschliches Auge mit digitalem Overlay
Ein Netzwerk an internationalen Experten soll bei EssilorLuxottica fortan die Forschung und Innovation in Augenheilkunde und Optik stärken. Symbolbild: Lightfieldstudios/Envato

Expertenrat für Forschung und Innovation

EssilorLuxottica hat ein wissenschaftliches Beratungsgremium ins Leben gerufen. Die Initiative soll die strategische Ausrichtung der Forschung unterstützen und neue Impulse für die Weiterentwicklung in den Bereichen Augenheilkunde, Optik und angrenzenden Disziplinen geben.

Das Gremium besteht aus fünf international anerkannten Wissenschaftlern aus Physik, Mathematik, Audiologie, Augenheilkunde und Bioethik. Die Experten sollen das Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen beraten und Perspektiven für künftige Entwicklungen aufzeigen. EssilorLuxottica will damit seine wissenschaftliche Basis stärken und Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Ethik und Lebenswissenschaften vorantreiben.

