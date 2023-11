Euronet: Neuer Vertriebsmitarbeiter im Norden

Frank Kösters ist seit Oktober für den Software-Anbieter Euronet im Einsatz. Bild: Euronet

Verstärkung in Bereich EDV und Marketing

Mit Frank Kösters hat die Euronet Software AG seit Oktober einen neuen Vertriebsmitarbeiter. Der Augenoptikermeister betreut zukünftig sowohl im Bereich EDV als auch im Marketing die Region Nord.

Vier Jahre als Niederlassungsleiter, zehn Jahre Selbständigkeit und sieben Jahre Außendienst für die Unternehmen Schweizer und Essilor haben dem 50-Jährigen einen tiefen Einblick in die Branche ermöglicht. „Nicht nur als echtes Nordlicht und Hobbysegler weiß ich: Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“, so Frank Kösters. Darauf aufbauend verspricht er: „Ich werde meine langjährigen und damit vielfältigen Erfahrungen in der Augenoptik vollumfänglich in die Unterstützung der Euronet-Kunden einfließen lassen.“

Entsprechend ist sich Stephan Schenk, Geschäftsleitung Vertrieb, Marketing und Market Research der Euronet Software AG, sicher: „Aufgrund seiner Persönlichkeit und seiner umfassenden Erfahrung haben wir mit ihm eine hervorragende Besetzung für die Vertriebsregion Nord gefunden – zum Nutzen unserer Kunden.“