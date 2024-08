Europas Augenoptik vereint

Bild: Great Bru/Envato

Tagungen von ECOO und EAOO in Helsinki Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 07-08/2024

Der jährliche EAOO-Kongress fand diesmal vom 10. bis 12. Mai 2024 in Helsinki statt – Hauptstadt des glücklichsten Landes der Welt, wie es in der Ankündigung hieß. Parallel zu der Akademieveranstaltung gab es noch die Frühjahrstagung des European Council of Optometry and Optics (ECOO). Beide vereint ganz grundsätzlich, dass sie sich um eine stärkere Anerkennung der Augenoptik und Optometrie in ganz Europa bemühen.

Finnland ist eine Reise wert. Wahlweise als fröhlichstes, lebenswertestes oder gesündestes Land der Welt wurde das Land im Hohen Norden zuletzt bezeichnet. Gar zum siebten Mal in Folge wurde es 2024 vom UN-World Happiness Report zum glücklichsten Land der Welt gekürt.

Wer sich Anfang Mai selbst davon ein Bild machen wollte, konnte sich gleichzeitig auch glücklich schätzen, die zwei parallel ausgerichteten Tagungen der europäischen Augenoptiker/Optometristen-Fachverbände ECOO und EAOO zu besuchen. Mitgliedschaft vorausgesetzt, versteht sich.

Die imposante Location des Scandic Marina Congress Center, direkt am Meer und in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes und des Stadtzentrums von Helsinki gelegen, bot den passenden räumlichen Rahmen.

Zwei neue Mitglieder

Auf der Generalversammlung des ECOO, die am 11. Mai stattfand, stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, die Fédération Nationale des Opticiens de France (FNOF) als Mitglied in die ECOO aufzunehmen. Der Präsident der FNOF, Hugues Verdier-Davioud, gab in seiner Ansprache an die ECOO-Mitglieder einige Hintergrundinformationen über den französischen Verband und seine Mitglieder. Er verdeutlichte seine Überzeugung, dass Augenoptiker Gesundheitsfachleute sind, die im Dienste der Öffentlichkeit stehen, und dass die FNOF eine bessere Anerkennung ihrer beruflichen Fähigkeiten in Frankreich anstrebt, vor allem durch die Umsetzung der Bologna-Vereinbarungen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen in der ECOO, um eine stärkere Anerkennung der Augenoptik in ganz Europa zu erreichen.

Die Mitglieder stimmten auch einstimmig für die Rückkehr der Panhellenischen Union der Optiker und Optometristen (PEOO) zur ECOO-Mitgliedschaft. In der ECOO sind nun 25 europäische Länder durch 46 Mitgliedsverbände vertreten.

Während der Generalversammlung hielt Dr. Sandra Block, Präsidentin des World Council of Optometry (WCO) einen Vortrag vor den Mitgliedern. Block hob drei wichtige Initiativen hervor. Erstens ermutigte sie die Mitglieder, die Teilnahme am Optometrie-Kurs in Advocacy and Leadership (Opal) des WCO zu erwägen. Außerdem fasste sie den kürzlich veröffentlichten Kompetenzrahmen für die Optometrie zusammen und gab einige Einblicke in die Global State of Optometry Survey, die in den nächsten Monaten veröffentlicht werden soll.

Es gab auch eine Präsentation von Sarah Bartz vom Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK. In einem Markt-Update erklärte Bartz, dass der Augenoptikmarkt nach der Pandemie Anzeichen einer Erholung zeige, aber noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht habe. Sie erläuterte auch die Auswirkungen der sich ändernden Verbrauchertrends und künftiger Trends. Sie gab den Mitgliedern eine Vorankündigung für eine Umfrage unter Augenoptikern, die GfK in Zusammenarbeit mit ECOO im Sommer 2024 durchführen wollte. Ziel der Umfrage ist es, ein besseres Verständnis für die Entwicklungen in der Augenheilkunde in ganz Europa zu gewinnen.

Präsentationen, Workshops, Diskussionen

Neben den formellen Geschäften der Generalversammlung erwartete die ECOO-Mitglieder auch ein dichtes Programm an Präsentationen, Workshops und Diskussionen, die ein breites Spektrum an Themen abdeckten. Insbesondere die zukünftige Rolle von Technologie und Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen wurde in einem Vortrag von Dr. Ishita Barua angesprochen. In einem lebhaften Workshop von Dr. Daniel Hardiman-McCartney und Ian Humphries vom UK College of Optometrists hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sich eingehender mit den verschiedenen Technologien, die in der klinischen und geschäftlichen Praxis eingesetzt werden könnten sowie mit den Vor- und Nachteilen dieser Technologien, zu befassen. In den klinischen Sitzungen ging es um die Frage, wie Patienten zu Hause augenmedizinisch versorgt werden können, um die Abgabe an Kinder, um die Verwaltung delegierter Aufgaben und um die Notwendigkeit neuer Leitlinien für den Inhalt einer Augenuntersuchung.

In der abschließenden Diskussionsrunde erörterten Fabienne Eckert und Ann Blackmore vom ECOO-Sekretariat, wie Verbände versuchen könnten, die Politik und Politiker auf nationaler und europäischer Ebene im Vorfeld und nach den Wahlen zu informieren oder zu beeinflussen. Sie zeigten Möglichkeiten auf, wie das Anfang des Jahres veröffentlichte ECOO-Manifest von den Mitgliedern genutzt werden kann.

Auf ein Wiedersehen – Mitte Oktober in Hamburg

Die Herbsttagung der ECOO findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 in Hamburg statt und wird von den drei deutschen ECOO-Mitgliedern, dem Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen e.V. (VDCO) und der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie e.V. (WVAO) ausgerichtet.

15. Jahreskonferenz der EAOO

Die Konferenz der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik (EAOO) jährte sich Anfang Mai zum 15. Mal. Sie wurde gemeinsam von der EAOO und dem finnischen Verband für Sehkraft und Augenheilkunde NÄE ry organisiert. Die diesjährige Ausgabe unter dem Motto „Advancing Optometry and Optics through Technology and Shared Care“ (Fortschritte in der Optometrie und Augenoptik durch Technologie und gemeinsame Versorgung) bot ein breites Spektrum an Inhalten, darunter fünf Workshops, 36 Stunden Bildungs­präsentationen und 22 ausgestellte Poster.

An der Konferenz nahmen 472 Personen aus 37 verschiedenen Ländern teil, weitere 40 Personen nutzten die Möglichkeit, die Vorträge der Veranstaltung aus der Ferne über eine digitale Veranstaltungsplattform zu verfolgen.

Zum 15 Mal fand bereits die Tagung der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik statt.

Inhaltliches und Networking

Beim Vortragsprogramm gab es Keynote-Vorträge von Dr. ­Sandra Block (WCO) und Prof. Dr. Leonard Witkamp. Die WCO-Präsidentin Block erörterte die Rolle der Augenoptiker bei der Prävention von Sehproblemen in ihrem Vortrag „Sicherstellen, dass wir als Augenoptiker Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung vermeidbarer Sehbehinderungen sind: Die Rolle der WCO!“.

Dr. Leonard Witkamp (Professor für Telemedizin, Amsterdam) erforschte die Zukunft der Augenheilkunde in seinem Vortrag „Das Krankenhaus im Jahr 2030, ist es in Ihrer Augenarzt­praxis? – Der digitale Versorgungsweg und die Rolle der ­Augenarztpraxen, Optometristen und Ophthalmologen“.

Neben den Vorträgen bot die Konferenz den Teilnehmenden eine wertvolle Gelegenheit, mit Fachleuten aus der Branche in Kontakt zu treten, die Ausstellung zu besuchen, Ideen auszutauschen und durch Workshops, Diskussionen und Networking-Veranstaltungen neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Lovell-Patel folgt auf Stankova

Anlässlich ihrer Ernennung zur neuen Präsidentin bedankte sich Rupal Lovell-Patel bei Liliana Stankova, die das Amt zuvor bekleidete, für ihre harte Arbeit und ihr Engagement, mit dem sie sichergestellt habe, dass die Akademie die Berufe der Optometrie und Augenoptik unterstützt und weiterentwickelt.

Neue Präsidentin der Akademie ist Rupal Lovell-Patel. Bild: EAOO

„Es war eine große Freude, endlich nach Helsinki zu fahren und eine EAOO-Jahreskonferenz zu erleben“, so Lovell-Patel gegenüber FOCUS. „Die gemeinsame Konferenz sollte eigentlich 2020 stattfinden, aber aufgrund der Pandemie wurde sie 2021 als virtuelle Konferenz durchgeführt. Das machte unsere 15. Konferenz zu etwas ganz Besonderem, da wir endlich die Gelegenheit hatten, die Gastfreundschaft der finnischen Kollegen der Association of Vision and Eyecare zu genießen. Das Programm war mit einer Vielzahl von Inhalten gefüllt. Hervorragende Möglichkeiten zum Networking mit Kollegen aus der ganzen Welt und mit Partnern aus der Industrie. Es war mir eine große Freude, meine Präsidentschaft während dieser großartigen Konferenz zu beginnen.“

Die EAOO kommt zu ihrer nächsten Konferenz 2025 in Ljubljana, Slowenien, zusammen. Vom 16. bis 18. Mai lautet das Schwerpunktthema dann „Innovative Eye Care for Life“.