Fielmann Akademie: Online-Kolloquium zu Diabetes

Die Fielmann Akademie und die EAOO veranstalten am 7. Oktober eine Online-Fortbildung zum Thema Diabetes und Augengesundheit. Symbolbild: DC_Studio/Envato

Internationale Veranstaltung mit EAOO und Experten aus Medizin und Optometrie

Diabetes zählt zu den häufigsten Ursachen für Sehbeeinträchtigungen im Erwachsenenalter. Welche Rolle Augenoptiker und Optometristen bei der Früherkennung spielen können, behandelt das 71. Fielmann Akademie Kolloquium, das am 7. Oktober online stattfindet.

Die Fielmann Akademie Schloss Plön veranstaltet das Seminar gemeinsam mit der European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Die Teilnahme ist kostenfrei, die Veranstaltung wird in englischer Sprache durchgeführt und richtet sich an Augenoptiker, Optometristen, Augenärzte sowie weitere Fachkräfte der Augenversorgung.

Aktuelle Erkenntnisse zur diabetischen Retinopathie

Das Programm befasst sich mit Diabetes mellitus und der diabetischen Retinopathie. Experten aus Medizin, Augenheilkunde und Optometrie erläutern Ursachen, Diagnoseverfahren, Behandlungsmöglichkeiten und interdisziplinäre Versorgungsansätze.

Zur Sprache kommen unter anderem die Früherkennung von Netzhautveränderungen, der Einsatz moderner Bildgebungstechnologien sowie die Bedeutung regelmäßiger Untersuchungen bei Menschen mit Diabetes.

Welche Rolle spielt die Optometrie?

Weitere Vorträge widmen sich dem Beitrag von Optometristen in der Diabetesversorgung sowie der Zusammenarbeit zwischen Optometristen, Augenärzten und Diabetologen. Zudem diskutieren die Referenten die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz bei der Erkennung einer diabetischen Retinopathie.

Zu den Referenten gehören unter anderem PD Dr. med. Svenja Meyhoefer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Dr. med. habil. Gábor Márk Somfai vom Stadtspital Zürich sowie die Schweizer Optometristin Nina Mueller.

Weitere Informationen und zur Anmeldung.