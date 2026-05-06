Hochschule Aalen: Optometrie-Masterstudierende sammeln USA-Erfahrung

Für die angehenden Master Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen stand auch das Thema Sportoptik auf dem Lehrplan. Foto: Laura Rohrbach

Studienaufenthalt verbindet Praxis, Forschung und internationale Kontakte

In der zweiten Aprilhälfte absolvierten 15 Studierende des Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen einen zweiwöchigen Studienaufenthalt in den USA. Der Besuch fand in Kooperation mit der Pacific University statt und bot Einblicke in klinische Optometrie sowie Sports Vision.

Begleitet wurde das Wahlpflichtmodul von der Lehrbeauftragten Katja Schiborr und Professoren der Pacific University. Auf dem Programm standen Hospitationen in optometrischen Praxen an der US-Westküste sowie ein praxisorientiertes Modul an der dortigen Hochschule.

Einblicke in klinische Abläufe und Spezialisierungen

Eine Woche lang hospitierten die Studierenden in optometrischen Praxen mit Schwerpunkten unter anderem in Sehfunktionstraining, Kinderoptometrie und der Abklärung von Schädel-Hirn-Traumata. Dabei konnten sie diagnostische Abläufe, Therapieplanung und Patientenbetreuung im Praxisalltag kennenlernen und ihre an der Hochschule Aalen erworbenen Kenntnisse anwenden.

In der zweiten Woche nahmen die Studierenden an einem Sports-Vision-Modul am College of Optometry der Pacific University teil. Unter Leitung von Prof. Graham Erickson und Aaron Salzano arbeiteten sie an der Analyse visueller Leistungsfähigkeit im Sport, unter anderem bei Untersuchungen einer universitätseigenen Fußballmannschaft.

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Foto: Samuel Burkart

Die Studierenden berichteten übereinstimmend, dass sowohl der Austausch mit internationalen Fachleuten als auch die Offenheit der Praxisinhaber das fachliche Wissen ergänzten und die gewonnenen Einblicke als prägende Erfahrung wahrgenommen wurden.

Auch Studiengangsleiterin Professor Anna Nagl hob den Mehrwert der Praxisaufenthalte hervor: „Die Clinical Observations in den sehr sorgfältig im Raum Seattle und Portland ausgewählten optometrischen Praxen bieten unseren Masterstudierenden die einzigartige Möglichkeit, die in den intensiven Laborveranstaltungen an der Hochschule Aalen erlernten optometrischen Procedures im Mutterland der Optometrie in der Anwendung zu erleben.“

Für das akademische Jahr 2026/27 stehen im Studiengang Vision Science and Business (Optometry) noch freie Studienplätze zur Verfügung. Der nächste Start ist für den 31. Juli 2026 geplant.