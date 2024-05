Fielmann: Förderstiftung nimmt Arbeit auf

Stiftungsvorstand Georg Alexander Zeiss. Bild: Fielmann Förderstiftung

Geschwister Fielmann setzen das soziale Engagement ihres Vaters fort

Die Fielmann Förderstiftung hat, wie im Januar angekündigt, im ersten Quartal 2024 ihre Arbeit aufgenommen. Sie wurde von Marc Fielmann und seiner Schwester Sophie Fielmann errichtet, um das soziale Engagement ihres verstorbenen Vaters Günther Fielmann in die Zukunft zu tragen.

Die Stiftung wirkt vor allem in Norddeutschland, der Heimat der Familie Fielmann. Sie soll Initiativen in Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie Naturschutz und Landschaftspflege unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, im ersten Jahr der Fielmann Förderstiftung mehrere langfristig angelegte medizinische Forschungsprojekte zu ermöglichen, eine Stiftungsprofessur für eines der weltweit führenden Wirtschaftsinstitute aufzusetzen und einen Beitrag zum Erhalt eines regional bedeutsamen Denkmals zu leisten“, sagt Stiftungsvorstand Georg Alexander Zeiss. Drei Monate nach ihrer Gründung habe die Stiftung bereits Fördermittel in Höhe von mehreren Millionen Euro zugesagt, teilt Fielmann mit.

Zu den ersten Initiativen, deren Förderung die Stiftung bewilligt hat, zählen mehrere 5-jährige medizinische Forschungsprojekte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Sie befassen sich mit Gefäßentzündungen (Vaskulitis) und einer verminderten Durchblutung der Netzhaut (Retinaler Ischämie) im menschlichen Auge. „Dank des unterstützenden Beitrags der Fielmann Förderstiftung können wir die Grundlage für neue Therapien schaffen, die uns in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexen neurologischen Erkrankungen helfen“, so Prof. Dr. Tim Magnus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie des UKE.

Darüber hinaus wird die Organisation eine auf fünf Jahre angelegte Stiftungsprofessur für Economics of Global Transformations am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, Schleswig-Holstein, ermöglichen und einen Beitrag zur umfassenden Restaurierung der St. Catharinenkirche, einem historischen Denkmal von regionaler Bedeutung aus dem 13. Jahrhundert in Westensee, Schleswig-Holstein, leisten.