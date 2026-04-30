Fielmann: Vision 2025 planmäßig abgeschlossen

Die Fielmann-Gruppe erzielte 2025 den höchsten Umsatz und Jahresüberschuss ihrer Unternehmensgeschichte. Auch die Profitabilität konnte deutlich verbessert werden. Foto: Pascal Bruns

Umsatz- und Ergebnisplus und positiver Ausblick für 2026

Mit den geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hat die Fielmann-Gruppe ihre seit 2019 verfolgte „Vision 2025“ abgeschlossen. Die strategische Leitlinie umfasste die Modernisierung von Strukturen, den Ausbau digitaler Prozesse und die internationale Expansion des Kerngeschäfts.

Der Konzernumsatz stieg 2025 um 7,4% auf 2,435 Mrd. €. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 23,8% auf Konzernebene, in Europa 24,8%. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 33% auf 205 Mio. €, was einen neuen Rekordwert für das Augenoptikunternehmen darstellt.

Expansion, KI-Refraktion und Screening als Treiber für 2026

Seit Beginn der Vision 2025 baute Fielmann seine Marktposition weiter aus. In Deutschland erhöhte sich der Absatzmarktanteil auf 57%, in Spanien auf 13%. In den USA ist das Unternehmen Marktführer im Upper Midwest und erweitert dort seine Präsenz.

Im ersten Quartal 2026 beeinträchtigten extreme Wetterereignisse regional das Geschäft. Der Umsatz stieg dennoch um 1,3% auf 613 Mio. €, währungsbereinigt um 2,3%. Das bereinigte EBITDA lag bei 149 Mio. €, das bereinigte EBT bei 81 Mio. € und damit rund 2% über dem Vorjahreswert. Die erweiterte Verfügbarkeit von Augenuntersuchungen wird konzernseitig als relevanter Wachstumstreiber eingeschätzt.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Fielmann-Gruppe mit einem Umsatzanstieg zwischen 5% und 7% auf 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €. Treiber sind eine beschleunigte Expansion, der Rollout KI-gestützter Refraktionstechnologie in 300 europäischen Niederlassungen sowie der Ausbau von Screening-Kapazitäten in den USA. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei rund 23% erwartet.