| |

Fielmann: Vision 2025 planmäßig abgeschlossen

VonRedaktion
Optiker Fielmann Filiale von außen bei Dunkelheit
Die Fielmann-Gruppe erzielte 2025 den höchsten Umsatz und Jahresüberschuss ihrer Unternehmensgeschichte. Auch die Profitabilität konnte deutlich verbessert werden. Foto: Pascal Bruns

Umsatz- und Ergebnisplus und positiver Ausblick für 2026

Mit den geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hat die Fielmann-Gruppe ihre seit 2019 verfolgte „Vision 2025“ abgeschlossen. Die strategische Leitlinie umfasste die Modernisierung von Strukturen, den Ausbau digitaler Prozesse und die internationale Expansion des Kerngeschäfts.

Der Konzernumsatz stieg 2025 um 7,4% auf 2,435 Mrd. €. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 23,8% auf Konzernebene, in Europa 24,8%. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 33% auf 205 Mio. €, was einen neuen Rekordwert für das Augenoptikunternehmen darstellt.

Expansion, KI-Refraktion und Screening als Treiber für 2026

Seit Beginn der Vision 2025 baute Fielmann seine Marktposition weiter aus. In Deutschland erhöhte sich der Absatzmarktanteil auf 57%, in Spanien auf 13%. In den USA ist das Unternehmen Marktführer im Upper Midwest und erweitert dort seine Präsenz.

Im ersten Quartal 2026 beeinträchtigten extreme Wetterereignisse regional das Geschäft. Der Umsatz stieg dennoch um 1,3% auf 613 Mio. €, währungsbereinigt um 2,3%. Das bereinigte EBITDA lag bei 149 Mio. €, das bereinigte EBT bei 81 Mio. € und damit rund 2% über dem Vorjahreswert. Die erweiterte Verfügbarkeit von Augenuntersuchungen wird konzernseitig als relevanter Wachstumstreiber eingeschätzt.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Fielmann-Gruppe mit einem Umsatzanstieg zwischen 5% und 7% auf 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €. Treiber sind eine beschleunigte Expansion, der Rollout KI-gestützter Refraktionstechnologie in 300 europäischen Niederlassungen sowie der Ausbau von Screening-Kapazitäten in den USA. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei rund 23% erwartet.

Ähnliche Beiträge

  • WVAO: Vorstand im Amt bestätigt

    In der Mitgliederversammlung der WVAO am 4. Mai 2022 wurde die bisherige Vorsitzende der WVAO, Vera Pfeifer, auf weitere drei Jahre mit wiedergewählt.

  • Praxisnäher und zukunftsfest

    Mit der Novellierung der Meisterprüfungsverordnung durch den ZVA reagiert der Verband auf neue Anforderungen an Augenoptikermeister. Welche Inhalte praxisnäher gestaltet wurden, welche Kompetenzen künftig im Fokus stehen und wie der rechtliche Rahmen gewahrt bleibt, thematisiert das Interview mit Verbandspräsident Christian Müller und Dirk Schäfermeyer, Leiter der Abteilung Berufsbildung.

  • Visionix: Wie Kunden KI-gestützte Fundusanalysen bewerten

    Eine Bachelorarbeit im Studiengang Augenoptik/Optometrie an der Hochschule Aalen untersucht aktuell, welchen Einfluss KI-gestützte Fundusanalysen beim Augenoptiker auf die Wahrnehmung und Akzeptanz durch Kunden haben. Visionix stellt hierfür ein Gerät und Manpower zur Verfügung.

  • Mister Spex: Store Nummer 60 eröffnet

    Mister Spex eröffnete am 30. Juni einen neuen Store in Trier und erweitert damit sein Filialnetz auf 60 Geschäfte in Deutschland, Österreich und Schweden.

  • Oculus: Vertriebsleitung in neuer Hand

    Der Optikgerätehersteller Oculus präsentiert mit Christopher Kroll einen neuen Vertriebsleiter Inland. Er folgt damit auf Thorsten Boss, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.