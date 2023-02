GlassesOn: Lowri Moore

Bild: Chanelle Joseph

15 Fragen an eine stolze Brillenträgerin Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 02/2023

Brille tragen ist keineswegs uncool oder „nerdig“ und längst kein Grund, von Mitschülern gemobbt zu werden. Dafür setzt sich Lowri Moore schon seit Jahren erfolgreich ein. Da wäre zum Beispiel die weibliche Heldin im Disney-Film „Encanto“, die wegen ihr Brille trägt. Der Regisseur war zutiefst beeindruckt vom Engagement der heute 13-Jährigen, gab er hinterher zu.

Zuletzt hat Lowri noch einen Brief an das Unicode-Konsortium in Kalifornien geschrieben, in dem sie dazu auffordert, bestehende Emojis mit einer Brille versehen können. Bei Haut- und Haarfarbe geht das schließlich auch, dachte sie sich. Warum dann nicht auch selbstbewussten Brillenträgern helfen, zu ihrem Look mit Brille stehen zu können?

Eine Antwort hat sie bisher leider nicht erhalten, auch nicht auf ihre Briefe an die Google- und Meta-Büros in London. Die hierzu gestartete Kampagne #GlassesOn hat aber weltweit für Aufsehen gesorgt, aus der Britin eine kleine Berühmtheit

gemacht und ihr Auszeichnungen eingebracht für ihr Engagement für gutes Sehen. Wir sind auch Fans von Lowri und drücken die Daumen, also: #GlassesOn!

FOCUS: Privat bin ich …

Lowri: … gemütlich und gelassen, aber ­immer für ein Abenteuer zu haben.

FOCUS: Brillen sind für mich …

Lowri: … ein Werkzeug, das mir beim Sehen hilft.

FOCUS: Ich trage keine Brille …

Lowri: … wenn ich schlafe. 🙂

FOCUS: Meine erste Brille war …

Lowri: … ich war sehr jung, daran kann ich mich nicht erinnern!

FOCUS: Brillenmode ist für mich…

Lowri: … eine Brille zu tragen, in der ich mich wohl und sicher fühle. Es ist gut, einige Optionen zu haben.

FOCUS: Wenn ich mich mit drei Worten beschreiben müsste …

Lowri: … würde ich sagen: abenteuerlich, exzentrisch und groovy.

Anzeige

FOCUS: Unvergessen bleibt …

Lowri: … als ich mit meinem Vater nach Simbabwe fuhr und die Gelegenheit hatte, einen Löwen zu streicheln und die Hauptrolle in meiner allerersten Show zu haben. Und das alles in der gleichen Woche!

FOCUS: Mein Vorbild …

Lowri: … Ich habe kein Vorbild, aber ich bewundere Florence Pugh und Lin Manuel Miranda sehr. Ich liebe ihre Arbeit und als ich bei der BAFTA-Preisverleihung war, habe ich es sogar geschafft, Florence Pugh im Hintergrund für ein freches Selfie zu erwischen. 🙂

FOCUS: Ich verreise niemals ohne …

Lowri: … meine Zahnbürste!

FOCUS: Eine Person, die ich gerne einmal getroffen hätte …

Lowri: … Lin Manuel Miranda. Ich hatte die Gelegenheit, ihn über FaceTime zu sehen, aber ihn im wirklichen Leben zu treffen, ­wäre fantastisch.

FOCUS: Das letzte Mal gejubelt habe ich …

Lowri: … als Katniss Everdeen in die Tribute von Panem überlebt hat.

FOCUS: Mein Lieblingsbuch …

Lowri: … „Kensuke’s Kingdom“ von ­Michael Morpurgo.

FOCUS: Mein Tag ist perfekt …

Lowri: … wenn etwas Spontanes oder Abenteuerliches passiert.

FOCUS: Das letzte Mal richtig schlechte ­Laune hatte ich …

Lowri: … als mein kleiner Bruder mich geärgert hat.

FOCUS: Wenn ich alt bin, werde ich …

Lowri: … gutes Essen kochen, große Familienfeiern veranstalten und viel Zeit in der freien Natur verbringen.

FOCUS: Vielen Dank für das Gespräch.