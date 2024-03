„Smyle“ (Swiss Myopia Lens Experience) heißt das neue Myopie-Management-Konzept von Optiswiss. Bild: Optiswiss

Brillenglas basiert auf BHVI, Messtechnik liefert Oculus

Der Brillenglashersteller Optiswiss mischt nun auch mit auf dem Markt der Angebote im Bereich Myopie-Management. Ab März verfügbar ist das 360-Grad-Konzept „Smyle“, das neben dem neu entwickelten Brillenglasdesign die Mess- und Analysetechnologie von Oculus nutzt und Augenoptiker bei der zielgruppengerechten Ansprache unterstützt.

Das Brillenglasdesign bei Smyle (Swiss Myopia Lens Experience) enthält essenzielle Features aus der jahrelangen Forschungsarbeit des renommierten Brien Holden Vision Institutes, wurde auf deren Vorgaben exakt abgestimmt und die Technologie offiziell lizenziert. Die Brillengläser bieten laut Optiswiss demnach auch beste Sicht in allen Distanzen dank des zentral vollkorrigierenden Bereiches. Angrenzend folgen die Technologiezonen, deren Besonderheit darin liegt, dass die Anordnung auf die natürliche Asymmetrie der Netzhaut abgestimmt ist.

Mit dem peripheren Defokus kann das Augenwachstum nachweislich verlangsamt und mit der integrierten Addition gleichzeitig die Akkommodation unterstützt werden. Die verwendete Freiform-Technologie habe zudem den Vorteil, dass die Brillengläser nicht von normalen Einstärkengläsern nach außen hin zu unterscheiden seien und in einer großen Materialvielfalt und auch als Sonnenschutzvariante zur Verfügung stehen.

Präzise Messtechnologie und Unterstützung bei der zielgruppengerechten Ansprache

In einer großangelegten europäischen Doppelblindstudie sei eine signifikante Verlangsamung des Myopie-Fortschritts um 39% im Vergleich zu herkömmlichen Einstärkengläsern nachgewiesen worden. Die teilnehmenden Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren hätten zudem von einer hohen Sehschärfe und hohem Sehkomfort berichtet.

„Für den perfekten Begleitprozess der jungen Klienten bietet die Spitzenmesstechnologie aus dem Hause Oculus, einschließlich Myopia Master und Pentacam, alles, was man im professionellen Myopie-Management benötigt, inklusive präziser Refraktions- und Augenlängenmessung, einer Analysesoftware sowie fundierten Handlungsempfehlungen“, teilt der Schweizer Brillenglashersteller zum Produktlaunch weiter mit.

Neben dem Produkt und der Messtechnologie beinhaltet das Myopie-Management-Konzept auch eine Reihe an Unterstützungsmaterialien. So wurde darauf geachtet, dass die Ansprache in den Broschüren die jeweiligen Zielgruppen bestmöglich abhole und auch die spielerische Komponente bei den zu versorgenden Kindern nicht zu kurz komme. Ein umfangreiches Schulungskonzept aus Webinaren, Inhouse-Schulungen und Tutorials runde die ganzheitlich gedachte Produkteinführung ab. „Smyle vereint fundierte Forschungsergebnisse, präzise Messtechnologie und ein Produkt, welches, sofern es verantwortungsvoll eingesetzt wird, einen echten Mehrwert im Kampf gegen hochgradige Myopie-Entwicklung bieten kann“, so Johannes Schubart, Head of Global Marketing, Product Management & Tools bei Optiswiss.