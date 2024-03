Gloryfy: Brillen mit Survival-Star Otto Bulletproof

Bilder: Gloryfy

Sonderedition für extreme Bedingungen

Nach einem halben Jahr Entwicklungszeit veröffentlicht Gloryfy Unbreakable eine Sonderedition mit dem aus YouTube und dem TV bekanntem Survival-Star Otto Bulletproof. Wie üblich bei dem österreichischen Label sind es unkaputtbare Brillen für extreme Bedingungen.

Gestaltet wurden zwei Modelle gemeinsam mit den Gloryfy-Designern in der hauseigenen Produktion im österreichischen Zillertal, die den ehemaligen Elitesoldaten Ottogerd Karasch laut eigener Aussage auf seinen weiteren Abenteuern begleiten werden.

„Man merkt, dass in den Brillen ein Jahrzehnt an Wissen aus der Extremsport-Welt steckt. In den Gesprächen mit dem Team hinter Gloryfy spürt man das in jeder Sekunde. Diese Detailverliebtheit und das Knowhow haben mich fasziniert,“ so Otto Bulletproof.