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Götti: Porträts im Mittelpunkt neuer Kampagne

VonRedaktion
Von links: Carlos Leal und Jasmin Grego tragen Brillen von Götti Switzerland als Teil der zugehörigen Kampagne in Porträtform
Carlos Leal (Schauspieler/Musiker) und Jasmin Grego (Architektin) sind Teil der Kampagne in Porträtform. Bilder: Götti

Vier Persönlichkeiten aus Kultur und Design erzählen von Stil

Mit einer neuen Porträtkampagne stellt Götti Switzerland individuelle Ausdrucksformen in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Never not in style since 1998“ thematisiert das Brillenlabel Stil als Teil von Identität, Kultur und Alltag.

Im Zentrum stehen die individuellen Perspektiven der vier Schweizer Protagonisten aus Film, Architektur, Fotografie und Musik Carlos Leal, Jasmin Grego, Kim Pham und Luca. Alle bringen ihre Sicht auf Kreativität und Selbstverständnis ein und gehen der Frage nach: Was bedeutet Stil eigentlich?

In authentischen Porträts und kurzen Filmen wird Stil als Ausdruck von Persönlichkeit, Kultur und Identität sichtbar. Die atmosphärische Bildwelt des Fotografen Kostas Maros verleiht der Kampagne dabei ihren individuellen Charakter und lädt zum Entdecken ein.

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