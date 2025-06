Fashion: Brillen für … Kids+Teens!

v.l.: Unsere diesjährigen „Top-Models“: Anton (13 Jahre), Melina (12 Jahre), Simon (6 Jahre), Jakob (8 Jahre), Frieda (12 Jahre), Klio (2 Jahre), Thea (9 Jahre), Angel (16 Jahre), Romy (17 Jahre), Malea (2 Jahre), Nele (5 Jahre). Bilder: Sage

Bestes Wetter, gutgelaunte Models und jede Menge Action! Die Vorzeichen konnten nicht besser sein für unser Fotoshooting Kids+Teens im Freizeitpark Irrland an der niederländischen Grenze. Und das für viele der Verlags-Kinder und -Teenager in bekanntem Setting. Denn weil es uns allen vor einigen Jahren hier so gut gefallen hatte, folgte nun die Neuauflage. Wie immer konnten unsere „Top-Models“ ihre Brillen selbst auswählen und sich zwischen Hüpfburg, Bällebad und Riesenrutsche stilecht ablichten lassen.