Silmo Paris: Wettbewerb für optisches Design 2026

VonRedaktion
Die Siegerin des Optical Design Contest 2025, Studentin Hélène Caffin-Pinon (rechts), mit Silmo-Präsidentin Amélie Morel auf der Silmo Paris 2025
Die Siegerin des Optical Design Contest 2025, Studentin Hélène Caffin-Pinon, mit Silmo-Präsidentin Amélie Morel. Foto: Daniel Groß

Designstudierende können ihre Ideen für die Zukunft des Sehens einreichen

Silmo Paris kündigt den Optical Design Contest 2026 an. Der Wettbewerb richtet sich an Studierende im Bereich Design, die sich mit der Zukunft des Sehens auseinandersetzen möchten. Ziel ist es, kreative Konzepte für Brillen und optische Produkte zu entwickeln.

Die eingereichten Projekte sollen nicht nur gestalterische Aspekte berücksichtigen, sondern auch die emotionale und funktionale Bedeutung von Design für die Optikbranche. Finalisten präsentieren ihre Arbeiten auf der Fachmesse Silmo Paris im September 2026.

Die Anmeldung ist bis zum 16. Juni 2026 möglich. Im Juli werden die Nominierten bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 25. September 2026 auf der Messe statt. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 €, das zwischen dem Studierenden und seiner Hochschule aufgeteilt wird.

Den Vorsitz der Jury übernimmt der französische Designer Olivier Lapidus. Er ist bekannt für seine Arbeit in Mode und Produktdesign und bringt Erfahrung aus Projekten mit innovativen Materialien und Technologien ein.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind unter silmoparis.com verfügbar.

