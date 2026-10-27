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Gronde: Neues Kinderprogramm für Sehen und Hören

VonRedaktion
Mädchen mit Brille bei Sehtest
Bild: Gronde Sehen & Hören

Angebot umfasst Vorsorge, Myopie-Management und Hörakustik

Mit „Grondinchen“ hat das Augsburger Unternehmen Gronde Sehen & Hören ein neues Programm für Kinder und Jugendliche eingeführt. Zusammengefasst werden hier Leistungen aus den Bereichen Augenoptik und Hörakustik, darunter Screenings, Myopie-Management sowie Angebote zur Hörversorgung.

Nach Unternehmensangaben richtet sich das Angebot an verschiedene Altersgruppen und schließt auch Kinder mit Behinderungen ein. Für die Betreuung junger Kunden hat Gronde nach eigenen Angaben zudem in zusätzliche Messtechnik investiert.

Von Screening bis Myopie-Management

Zum Programm gehören kinderoptometrische Screenings, bei denen unter anderem das Farb-, Kontrast- und räumliche Sehen überprüft werden. Darüber hinaus bietet Gronde ein Myopie-Management für kurzsichtige Kinder an.

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Ergänzt wird das Angebot durch Visual Training sowie ein Brillen-Abo, das regelmäßige Sehtests, Reparaturen und einen jährlichen Brillentausch umfasst.

Auch die Hörversorgung im Blick

Neben augenoptischen Leistungen beinhaltet „Grondinchen“ auch Angebote der Hörakustik. Nach Angaben von Gronde stehen dafür auf die Versorgung von Kindern spezialisierte Hörakustiker zur Verfügung.

Das Programm wurde bereits Ärzten in der Region Augsburg vorgestellt und soll die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachbereichen unterstützen.

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