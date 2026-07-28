Imago Eyewear: Ausbau von Imago und Ultralight

Der Fassungshersteller erweitert seine Kollektionen Imago und Ultralight um sechs Modelle. Bild: Imago Eyewear

Sechs zusätzliche Fassungen erweitern die zwei Kollektionen

Imago Eyewear baut die Kollektionen Imago und Ultralight um sechs weitere Fassungen aus. Die Modelle decken unterschiedliche Formensprachen und Materialkonzepte ab – von leichten Kunststoff-Metall-Konstruktionen bis zu Acetatfassungen.

Die Ultralight-Kollektion erhält die Modelle Wasp, Sirocco und Blaze. Zum Einsatz kommen Kombinationen aus Ultem und Metallelementen. Die Fassungen umfassen rechteckige sowie Panto-inspirierte Formen und sind jeweils in fünf Farben erhältlich.

Bild: Imago Eyewear

Wasp richtet sich mit seiner rechteckigen Ausführung vor allem an Träger klassischer Fassungsformen. Sirocco ist als Unisex-Modell konzipiert, während Blaze eine Panto-Form mit transparentem Mintton in die Kollektion einführt. Nach Unternehmensangaben zeichnen sich die Modelle durch geringes Gewicht und flexible Materialeigenschaften aus.

Parallel dazu erweitert Imago die Kollektion um die Modelle Salela, Amanzi und Umusa. Die Fassungen setzen auf unterschiedliche Formansätze – von einer leicht vergrößerten Front über eine weiche Karree-Form bis hin zu einer ovalen Gestaltung. Sie bestehen aus Acetat und Titan. Alle drei Modelle sind in jeweils fünf Farben erhältlich.