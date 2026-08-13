Hochschule Aalen: 20 Studierende im Optometrie-Master

Lehrende und Studierende des Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) der Hochschule Aalen zum Auftakt des Studienjahres 2026/27. Foto: Hochschule Aalen

Teilnehmer aus acht Nationen nehmen Studium auf

Mit Beginn des Studienjahres 2026/27 haben 20 Studierende aus acht Ländern das berufsbegleitende Masterstudium „Vision Science and Business (Optometry)“ an der Hochschule Aalen aufgenommen. Der Studiengang richtet sich an Fachkräfte aus Augenoptik und Optometrie und verbindet wissenschaftliche Inhalte mit klinischen Fragestellungen.

Zum Auftakt fanden Lehrveranstaltungen mit Dozenten aus den USA sowie Lehrenden und Absolventen der Hochschule statt. In der ersten Präsenzphase standen unter anderem Spaltlampenuntersuchungen, Ophthalmoskopie sowie die anatomischen und physiologischen Grundlagen des Sehens auf dem Programm.

Warum akademische Weiterbildung an Bedeutung gewinnt

Nach Angaben der Hochschule steigt der Bedarf an wissenschaftlich fundierter Qualifikation angesichts neuer Technologien in der Augenversorgung. Dazu zählen unter anderem moderne bildgebende Verfahren und Anwendungen künstlicher Intelligenz.

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Ocular Disease Laborübung. Foto: Hochschule Aalen

„Technologie kann Fachwissen unterstützen, aber nicht ersetzen“, betont Studiengangsleiterin Prof. Dr. Anna Nagl. Für die sichere Interpretation von Befunden seien weiterhin fundierte Kenntnisse der anatomischen, physiologischen und pathologischen Zusammenhänge erforderlich.

Der Masterstudiengang vermittelt unter anderem Inhalte aus Anatomie, Physiologie, Pharmakologie, klinischer Optometrie und evidenzbasierter Gesundheitsversorgung.