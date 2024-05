Hochschule Aalen: Open Campus Day am 8. Juni

Neue Studienerkenntnisse über VR-Brillen Studie von FH Münster und WWU weist auf positive Effekte von VR-Brillen auf das Wohlbefinden älterer Menschen hin.„Das lässt mich alles herum vergessen und dass ich nicht mehr reisen kann.“ „Das fühlt sich authentisch an, das ist wie echt.“ „Wahnsinn, da ist man in drei Sekunden schon an einem anderen Ort.“…