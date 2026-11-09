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Hochschule Aalen: Seminar zu Strabismus und Amblyopie

VonRedaktion
Teilnehmer des Seminars „Deep Dive into Strabismus and Amblyopia – Diagnosis, Treatment, Hands-on Techniques“ an der Hochschule Aalen
Teilnehmende des internationalen Seminars „Deep Dive into Strabismus and Amblyopia – Diagnosis, Treatment, Hands-on Techniques“. Foto: Hochschule Aalen/Jirka Schiborr

Internationale Fortbildung mit Teilnehmern aus sechs Ländern

Mit einer mehrtägigen Fortbildung zu Strabismus und Amblyopie hat die Hochschule Aalen Ende Oktober Fachleute aus mehreren Ländern zusammengebracht. An dem Seminar „Deep Dive into Strabismus and Amblyopia – Diagnosis, Treatment, Hands-on Techniques“ nahmen 27 Augenoptiker und Optometristen aus sechs Ländern teil, darunter auch Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz.

Veranstaltet wurde die Fortbildung gemeinsam vom berufsbegleitenden Masterstudiengang M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) und den Aalen Friends of Optometry e.V. Katja Schiborr, Lehrbeauftragte an der Hochschule Aalen und Absolventin des Aalener Masterstudiengangs, initiierte und organisierte das Seminar. Referentin war Tamara Petrosyan vom State University of New York College of Optometry.

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Referentin Tamara Petrosyan beim praktischen Teil der Fortbildung „Deep Dive into Strabismus and Amblyopia – Diagnosis, Treatment, Hands-on Techniques“ an der Hochschule Aalen
Referentin Tamara Petrosyan beim praktischen Teil der Fortbildung. Foto: Hochschule Aalen/Jirka Schiborr

Neben Fachvorträgen zu aktuellen Entwicklungen und Ansätzen im Management von Strabismus und Amblyopie umfasste das Programm praktische Übungen aus dem optometrischen Sehfunktionstraining, Fallbesprechungen und die Anwendung verschiedener Untersuchungstechniken. 

Begleitet wurde die Fortbildung von einem intensiven fachlichen Austausch unter den Teilnehmern. Die internationale Zusammensetzung der Gruppe eröffnete dabei Einblicke in unterschiedliche optometrische Ansätze und Erfahrungen aus der Praxis.

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