HS Aalen: Optometrie-Masterstudiengang startet ins neue Studienjahr

24 Studierende sind ins neue Studienjahr gestartet. Bild: Hochschule Aalen

Alumni-Event am 20. und 21. September

Während im Bachelor-Studiengang Augenoptik/Optometrie noch Studienplätze frei und Bewerbungen bis Oktober noch möglich sind, ist der berufsbegleitende Masterstudiengang der Hochschule Aalen in der vergangenen Woche komplett ausgebucht mit 24 Studierenden ins neue Studienjahr gestartet. In bewährter Weise mit den renommierten Binocular Vision Professoren des College of Optometry der Pacific University aus Portland, USA: Karl Citek und Ryan Bulson, gemeinsam mit dem Lab-Team Katja Schiborr, Oliver Buck und Frank Tannek.

Ein nächstes Highlight erwartet die Masterstudierenden und -absolventen am 20. und 21. September bei dem jährlich stattfindenden Alumni-Event im Zentrum Umwelt und Kultur in Benediktbeuern. Anmeldungen sind für Interessierte bis Mitte September auf der Website des Alumni-Vereins „Aalen Friends of Optometry e.V.“ unter www.optometry-friends.com möglich.