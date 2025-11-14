WVAO: Gütesiegel für Augenoptiker in Mengen

V.l.: Vera Pfeifer (Vorsitzende der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie), Oliver Buck und WVAO-Geschäftsführer Hartmut Glaser bei der Überreichung des Sehzentrum-Gütesiegels. Foto: WVAO

Erster Betrieb in Oberschwaben als „Sehzentrum“ ausgezeichnet

Oliver Buck Uhren-Optik-Schmuck in Mengen wurde als erster Augenoptikbetrieb in Oberschwaben mit dem Qualitäts-Gütesiegel „Sehzentrum“ der Wissenschaftlichen Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) ausgezeichnet.

Das Gütesiegel soll Verbrauchern eine Orientierung bei der Wahl eines qualifizierten Augenoptikers bieten. Es steht für geprüfte Qualität und umfassende Sehberatung, die durch augenoptische und optometrische Tests den individuellen Sehstatus ermittelt.

Anzeige

Dipl.-Ing. (FH) Augenoptik, Master of Science und Betriebsinhaber Oliver Buck zeigte sich bei der Verleihung am 5. November von der Idee, die dahintersteht, begeistert: „Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, das seinen Kunden mit erfahrenem Fachpersonal und technisch hochaktuellen Geräten eine optimale Beratung und Augenoptikrund um das Auge und Sehen auf höchstem Niveau bietet.“

Die Erfüllung der hohen Kriterien des Qualitätssiegels Sehzentrum sei deshalb eine sinnvolle und konsequente Weiterentwicklung der fachkundigen und kundenorientierten Kompetenzen des Betriebs.