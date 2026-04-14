Anzeige
Menicon (Banner)
|

Modernes Shop-Design

VonRedaktion
Bilder: Möbel und Raum

Wenn Räume Haltung zeigen

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 04/2026

Vom Werkstattcharakter zum Wohngefühl

Wie sich Handwerk, Beratung und Raumgestaltung zu einem stimmigen Gesamterlebnis verbinden lassen, zeigt diese Gestaltung in Rudersberg eindrucksvoll. Gemeinsam mit Möbel und Raum aus Michelstadt, Planerin Andrea Fritz, wurde für Matthias Radlinger Schritt für Schritt eine unverwechselbare Umgebung geschaffen, die den Anspruch von LensLab und der Brillenmanufaktur gestalterisch sichtbar macht.

Den Auftakt bildet die zur Boutique umgebaute Garage: Hinter einem gläsernen Fassungsarchiv werden ausgewählte Brillen hochwertig inszeniert, ergänzt durch wohnliche Elemente, die eher an ein stilvolles Wohnzimmer erinnern als an ein klassisches Fachgeschäft. Das Ergebnis wirkt exklusiv, persönlich und überraschend nahbar.

Die Fotos zeigen den ausgebauten Refraktionsbereich. Der Weg dorthin ist bewusst dramaturgisch angelegt und führt Kunden zunächst durch den Einschleifservice – das handwerkliche Herz des Unternehmens. Das renovierte Treppenhaus und Schränke mit Holzlamellen setzen klare Linien und eine helle Industrieverglasung mit weißen Stahlrahmen sorgen für gestalterische Akzente.

Bild: Möbel und Raum
Bild: Möbel und Raum
Bild: Möbel und Raum

Feminin, modern, unverwechselbar

Wie stark Ladenbau die Identität eines Betriebs sichtbar machen kann, zeigen die Bilder dieses rund 70 m² großen Fachgeschäfts der Inhaberin Cornelia Gerth. Gemeinsam mit der Poschmann Design GmbH und Inneneinrichterin Bonny Dommer entstand ein Raumkonzept, das die Persönlichkeit des jungen Teams konsequent aufgreift: modern, feminin und voller Lebensfreude.

Ausgangspunkt der Gestaltung war ein bewusst erhaltenes Bestandsmöbel – die markante Kasse. Ihre Farbigkeit lieferte die Vorlage für das gesamte Interieur. Steingrün als ruhige Basis, Alpinweiß für Klarheit und Casella Eiche Natur für warme Akzente schaffen eine harmonische, hochwertige Atmosphäre mit hohem Wiedererkennungswert.

Anzeige
Essilor (Banner)

Die Bilder zeigen eine klar strukturierte Raumaufteilung mit bewusst inszenierten Zonen. Besonders der Beratungsbereich wirkt durch die monochrome Gestaltung in Grüntönen ruhig und fokussiert. Einen lebendigen Gegenpol setzt der expressive Boden, der dem Raum Dynamik und Leichtigkeit verleiht. Liebevolle Details – etwa die kleine graue Katze mit bunten Blumen – bringen Persönlichkeit in die Fläche und unterstreichen die emotionale Handschrift des Geschäfts.

Bild: Poschmann Design
Bild: Poschmann Design
Bild: Poschmann Design
Bild: Poschmann Design
Bild: Poschmann Design

Zugleich überzeugt das Konzept funktional: Rund 3.000 Fassungen wurden in klassische Präsentationsflächen und flexible Möbelelemente integriert. Ein großer Etagentisch bildet dabei das Zentrum des Raums und kann zugleich für Events genutzt werden.

Auch technische Anforderungen wurden gestalterisch elegant gelöst. Schwere Vorhänge verbessern die Akustik und verbergen Installationen, während die Sonnenbrillenwand mit beleuchtetem Stoffrahmen eine fast galerieartige Inszenierung schafft. Bestehende Elemente wie die bunten Stifte im Kinderbereich wurden bewusst übernommen und stärken den sympathischen Charakter.

So entsteht ein Geschäft, das Professionalität, Emotionalität und Teamgeist überzeugend in Raum übersetzt.

Ähnliche Beiträge

  • MPG: Sammelpass-Aktion von MPO Brillenglas

    Angespornt durch den Erfolg der ersten Sammelpass-Aktion von MPO Brillenglas in 2023 steht nun passend zur Fußball-EM 2024 sprichwörtlich die zweite Halbzeit an: Unter dem Motto „Anstoß für Ihren Umsatz“ erhalten Augenoptiker wieder die Gelegenheit, das eigene Geschäft ins Rampenlicht zu rücken.

  • Finanzspritzen für energetische Sanierungen

    Im Rahmen ihrer ehrgeizigen Ziele zur Rettung der Umwelt hat auch die energetische Sanierung für die neue Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Hierfür gibt es eine ganze Reihe von Fördermitteln. Doch nur wer diese kennt, kann sie auch für den eigenen Betrieb nutzen! Hier erfahren Sie mehr darüber.

  • EssilorLuxottica: Vogue Eyewear unterstützt Gleichberechtigung

    Die EssilorLuxottica-Marke Vogue Eyewear startet 2026 eine Kampagne zum Internationalen Frauentag und führt die Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsorganisation Equality Now fort. Zusätzlich sind wieder Diversity-Workshops für Augenoptiker, Auszubildende und Studierende geplant.

  • Neue Retail-Formate – neuer Ladenbau

    Ausgelöst durch die Digitalisierung erlebt der Handel gerade eine Transformation. Unter dem Druck des E-Commerce entstehen in hoher Geschwindigkeit neue Konzepte vom attraktiven Showroom bis zum kassenlosen Laden. Am Ende steht die Frage: Brauchen wir noch stationäre Läden und wie sehen die aus?

  • Die Starbrille

    Seit der Antike ist der Graue Star bekannt und letztlich als Ursache der Blindheit beschrieben. Lange bevor es die moderne Intraokularlinse gab, wurde die Starbrille eingesetzt. Sie hatte aufgrund ihres Gewichts große, halbbogenförmig gekrümmte Ohrenbügel.

  • Bestzeiten für Sportoptik

    Die Olympischen Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August sind neben der Fußball-Europameisterschaft das Sportereignis des Jahres. Sportoptiker oder Sportoptometristen können ebenfalls vom Hype durch Olympia 2024 profitieren – eine gute Vorbereitung vorausgesetzt.