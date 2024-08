Optonia: 7. Karrieretag 2024

Bald ist es wieder so weit

Am 11. September 2024 findet der 7. Karrieretag an der Optonia in Diez statt. Dabei gibt es viel zu entdecken: Spannende und inspirierende Vorträge, praxisnahe Workshops aus dem Bereich der Augenoptik und Betriebsführung. Besucher schauen an diesem Tag über den Tellerrand und knüpfen neue Kontakte.

Da der Zuspruch von Jahr zu Jahr größer wird, ist der Karrieretag in diesem Jahr noch größer, spannender und vielseitiger.

Alle Informationen und das Programm finden Interessierte auf www.optonia.de/karrieretag