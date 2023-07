IGA Optic: Rekordbeteiligung bei Unternehmertag 2023

Zum verspäteten 40-jährigen Jubiläums-Unternehmertag auf Mallorca kamen so viele Gäste wie nie zuvor zusammen. Bild: IGA Optic

Mallorca bietet die passende Kulisse für Fakten und emotionale Momente

Der Unternehmertag 2023 auf Mallorca wird in der 42-jährigen Erfolgsgeschichte des Marketing- und Vertriebsverbundes IGA Optic einen besonderen Platz einnehmen, denn mit mehr als 330 Gästen verzeichnete das Unternehmen eine Rekordbeteiligung. Ein würdiger Rahmen für die Zahlen des Geschäftsjahres 2022, die Geschäftsführer Carsten Schünemann Mitte Juni präsentierte. Das Unternehmen blieb trotz schwieriger Rahmenbedingungen nur ganz knapp hinter dem Ergebnis des Rekordjahres 2021.

Besonders freut es Carsten Schünemann, dass IGA Optic an die Mitglieder auch für 2022 eine Warenrückvergütung in Höhe von 500.000 € ausschütten wird – ein Vorgang, den es nur in der Rechtsform der Genossenschaft gibt. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Vorstand und Aufsichtsrat wollen damit ein deutliches Zeichen an die aktiven Mitglieder setzen und deren Leistung honorieren. Schließlich ist es als Genossenschaft unser Grundgedanke, zum wirtschaftlichen Wohl unserer Mitglieder zu arbeiten“, betont Carsten Schünemann. IGA Optic hat damit laut eigener Aussage in den letzten fünf Jahren rund zwei Mio. € über das Instrument der Warenrückvergütung an die Mitglieder ausgeschüttet.

Der Geschäftsführer präsentierte auf Mallorca den Mitgliedern auch die weiteren Zahlen auf der Generalversammlung, so lag der Gesamtumsatz 2022 bei gut 12,5 Mio. € und damit um 1,5 Prozentpunkte niedriger als im Rekordjahr 2021. Der Umsatz bei der Zentralregulierung lag bei 78 Mio. €. Der Marketingbereich verzeichnete ein Plus von 8,4%, im Warenbereich verbuchte IGA Optic ein Minus von 5,2%, was insbesondere an den Lieferketten-Engpässen bei den Kontaktlinsen gelegen habe. „Ich bin mehr als zufrieden, dass wir dieses Ergebnis erreicht haben“, betont der Geschäftsführer. Damit sei aufgrund der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise zunächst nicht zu rechnen gewesen. Auch den geplanten Abgang einer Gruppe mit insgesamt 66 Geschäften konnte das Unternehmen besser als erwartet meistern. Aktuell gehören dem Verbund 340 Mitglieder mit 651 Betriebsstätten an.

Bei den Wahlen für die Führungsgremien des Unternehmens stimmte die Generalversammlung der Erweiterung des Vorstandes von fünf auf sieben Mitglieder zu. Neu ins Gremium wurden Ulf Schulte-Filthaut (Menden) und Peter Niederprüm (Gerolstein/Prüm) gewählt. Ines Jonen (Brühl) wurde im Amt bestätigt. Eine besondere Ehrung erhielt Klaus Hogrebe (Recklinghausen) für 25-jährige Vorstandsarbeit. Im Aufsichtsrat wurde Katrin Walter (Würzburg) im Amt bestätigt. Frank Armbruster (Kirchhain) tritt die Nachfolge von Ulrich Tönsmann an, der in den letzten Monaten sein Amt hatte ruhen lassen.

Der wegen der wegen der Pandemie zweimal verschobene Unternehmertag auf Mallorca bot darüber hinaus Höhepunkte wie eine White-Night-Party in der Finca Morneta und emotionale Momente, die an der Verabschiedung von zwei Persönlichkeiten lagen, die das Unternehmen aus Datteln entscheidend geprägt haben.

Mehr darüber erfahren Sie im Nachbericht zum Unternehmertag 2023 in der FOCUS-Ausgabe 07/08_2023, die am 15. August erscheint.