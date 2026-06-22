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In eigener Sache: FOCUS erweitert Redaktionsteam

VonRedaktion
Angela Mrositzki als neue Mitarbeiterin bei FOCUS
Verstärkt ab sofort die FOCUS-Redaktion: Angela Mrositzki. Foto: Privat

Angela Mrositzki kommt zurück zum FOCUS

Mit Angela Mrositzki gewinnt FOCUS eine erfahrene Journalistin und kreative Impulsgeberin für die Mitarbeit im Redaktionsteam zurück. Mrositzki ist seit fast vier Jahrzehnten in der augenoptischen Fachpresse tätig und hat zahlreiche redaktionelle Konzepte und Themenformate sowie Magazine neu entwickelt. 

Ihre journalistische Karriere begann 1990 beim FOCUS über ein Jahrzehnt hinweg. Besonders bekannt ist sie für ihre Verbindung von journalistischem Storytelling mit den Themen Design, Kultur, Lifestyle und Markenkommunikation. Darüber hinaus hat sie zahlreiche kreative Foto- und Shootingprojekte konzipiert und umgesetzt, die redaktionelle Inhalte mit einer eigenständigen visuellen Handschrift verbinden.

Künftig wird Angela Mrostzki ihre langjährige Branchenerfahrung, ihr breites Netzwerk und ihre kreativen Ideen in die Weiterentwicklung von FOCUS einbringen. Mit ihrer offenen und verbindlichen Art ist sie vielen Akteuren der Augenoptik seit Jahren bekannt und geschätzt.

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Angela Mrositzki
Angela Mrositzki. Foto: Privat

Mit Angela Mrositzki gewinnt FOCUS eine profilierte Persönlichkeit der augenoptischen Fachmedienlandschaft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Themen, Perspektiven und Formate für unsere Leserinnen und Leser zu entwickeln.

Angela Mrositzki sagt: „Die zukünftige Zusammenarbeit mit dem FOCUS fühlt sich sehr besonders an, für mich schließt sich hiermit ein Kreis, menschlich wie beruflich! Voller Tatendrang freue ich mich sehr auf das Team und die neuen Aufgaben!”

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