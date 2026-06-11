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WVAO: Neue Kinderoptometristen zertifiziert

VonRedaktion
Kinder mit Brillen halten das Qualitätslabel „Spezialist für Kinderoptometrie“ der WVAO in der Hand
Bild: WVAO

Qualitätslabel für fünf Fachkräfte 

Die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie (WVAO) hat fünf weitere Fachkräfte im Bereich Kinderoptometrie zertifiziert. Nach Abschluss einer mehrteiligen Weiterbildung und bestandener Prüfung dürfen sie das Qualitätslabel „Spezialist für Kinderoptometrie“ führen.

Zu den zertifizierten Teilnehmern zählen Daniela Nasser von Brillen Schmidt in Dinkelsbühl, Alexander Herber von Kästner Gmbh & Co in Stuttgart, Kristina Stein von Flach Augenoptik in Montabaur, Alida Pfau von Optik Horn in Maulbronn sowie Alexandra Glück von Optik und Akustik Gaus in Engstingen.

Mit der Zertifizierung weist die WVAO auf nachgewiesene Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich der visuellen Entwicklung bei Kindern hin. Dazu gehört insbesondere das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten sowie die Beratung von Eltern.

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Warum Kinder beim Sehen keine kleinen Erwachsenen sind

Die Weiterbildung in der Kinderoptometrie umfasst Themen wie Sehentwicklung, Binokularsehen, visuelle Wahrnehmung sowie Lern- und Leseschwierigkeiten. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Fallbeispiele und Untersuchungsmethoden für den Berufsalltag.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ihr Sehen entwickelt sich über viele Jahre hinweg und kann entscheidend für Lernen, Motorik und die allgemeine Entwicklung sein. Deshalb ist eine qualifizierte kinderoptometrische Betreuung von großer Bedeutung“, erklärt die WVAO.

Das Qualitätslabel gilt für zwei Jahre und ist an regelmäßige Fortbildungen gebunden. Es soll Eltern eine Orientierung bei der Suche nach qualifizierten Ansprechpartnern bieten. Weitere Informationen sind unter www.kindundsehen.de abrufbar.

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