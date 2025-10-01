Interlook 2026: Anmeldung zur Fachmesse geöffnet

Foto: Messe Dortmund/Wolfgang Helm

Branchentreff in Dortmund zum augenoptischen Jahresauftakt

Die Fachmesse Interlook lädt am 10. und 11. Januar 2026 nach Dortmund ein. Augenoptikbetriebe, Hersteller und Fachbesuchende treffen sich zum Jahresauftakt, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen.

Das Messeangebot umfasst Brillendesigns, technische Innovationen und Fachvorträge. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Information über neue Produkte und Trends in der Augenoptik.

Ein Schwerpunkt im Rahmenprogramm ist das Thema Farbe. Niels Holger Wien, Vorsitzender von Intercolor, gibt an beiden Messetagen Einblicke in internationale Farbtrends und deren Bedeutung für Design und Augenoptik.