Jenvis Research: Optometrie-Fachkongress in Jena 

Jena bei Nacht, in der Mitte zu sehen ist der JenTower
Im JenTower findet am 31. Oktober eine Welcome Reception statt. Die Fachtagung selbst beginnt am 1. November. Foto: Pixabay/Sunmax

„Jena Vision Conference“ am 1. und 2. November

Jenvis Research lädt am 1. und 2. November zur ersten Jena Vision Conference ins Volksbad Jena ein. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der Forschungsgruppe an der Ernst-Abbe-Hochschule. 

Bereits am 31. Oktober beginnt die Welcome Reception im Scala des JenTower. Dort erhalten Teilnehmende ihr Namensschild für den Kongress. Eine Abendveranstaltung im Zeiss-Planetarium wird es ebenfalls geben. Neben aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Optometrie und Kontaktlinsen bietet die Jena Vision Conference auch einen historischen Rückblick auf die Optikgeschichte der Stadt. So jährt sich am 31. Oktober 2025 der Beginn des weltweit ersten Optometrie-Studiengangs in Jena zum 100. Mal. Ausführliche Infos zum Programm, den Locations sowie eine Onlinebuchung sind unter www.jenvis-conference.com einzusehen

20 Jahre Forschung und Weiterbildung in der Augenoptik

Jenvis Research wurde 2005 von Prof. Wolfgang Sickenberger und Dr. Sebastian Marx gegründet und ist heute Teil des Fachbereichs SciTec an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Die Forschungsgruppe führt Labor- und klinische Studien zu Brillengläsern, Kontaktlinsen und intraokularen Linsen durch. Auch diagnostische Verfahren und Methoden zur Refraktionsbestimmung wurden in Zusammenarbeit mit Industriepartnern entwickelt und zur Marktreife gebracht.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Forschung zum Trockenen Auge. Entwicklungen von Jenvis gelten hier international als Standard. Darüber hinaus engagiert sich die Gruppe in der Fort- und Weiterbildung und ist regelmäßig auf Fachveranstaltungen vertreten. Auch im Profisport ist Jenvis aktiv und betreut unter anderem Athleten aus Fußball, Handball, Biathlon und Tennis.

