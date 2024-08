CooperVision: Aufklärung zum „Myopia Action Month“

Bild: CooperVision

Wissensplattform bietet Infomaterial zum Myopie-Management

Weil ein regelmäßiges Myopie-Management noch nicht Teil der Standardgesundheitsversorgung bei Kindern ist, will CooperVision die Angelegenheit im September in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Der Kontaktlinsenhersteller ruft dafür den „Myopia Action Month“ aus.

Der Aufklärungsmonat „Myopia Action Month“ findet bereits zum zweiten Mal statt. Auch augenoptische Betriebe sind aufgerufen die Initiative zu unterstützen, indem sie Eltern auf die Wichtigkeit regelmäßiger Kontrolluntersuchungen für Kinder aufmerksam machen. Medizinisches Fachpersonal sowie Augenoptiker finden auf www.myopiaprofile.com die Wissensplattform MyopiaProfile, die sich auf das Management und die Hemmung von Myopie spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit international renommierten Fachleuten der Augenoptik und Optometrie sowie Partnerunternehmen der Industrie, darunter CooperVision als einer der Gründungspartner, wird dort unter anderem in 15-minütigen Fortbildungsvideos umfassend über das Thema informiert. Die Inhalte der Videoformate stehen laut CooperVision im Einklang mit Empfehlungen des Weltverbandes der Optometrie (World Council of Optometry).

Anzeige

„Wir raten allen in der Augenoptik-Tätigen sich auf der Plattform umzuschauen und die Vielzahl an Materialien zu nutzen, sich weiterzubilden und ins Gespräch mit Eltern zu gehen“, sagt Petra Zapsky, Head of Professional Affairs CooperVision DACH. Denn nur gemeinsam könne man dazu beitragen, die Zunahme von Myopie zu vermindern, so dass Millionen kurzsichtiger Kinder auf der ganzen Welt ein besseres Leben führen können.