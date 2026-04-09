Neyece: Aktionstag zur Sehgesundheit für Kinder

Timo Mertesacker, Vorsitzender der Per Mertesacker Stiftung, spricht zu den Anwesenden. Foto: Neyece

Initiative verbindet Prävention, Sport und regionale Vernetzung

Frühzeitige Augenvorsorge bei Kindern stand Ende Februar in Hannover im Mittelpunkt einer gemeinsamen Initiative aus Augenoptik und Stiftung. Am 24. Februar lud Neyece – Nachhaltig gutes Sehen gemeinsam mit der Per Mertesacker Stiftung zu einem Aktionstag ins Künstlerhaus Hannover ein. Angesprochen waren Kinder aus der Region, die durch die Stiftung betreut werden.

Der Kontakt zwischen beiden Partnern war zuvor im Rahmen eines Fachbuchprojekts entstanden. Sabine Siegmund, Partneroptikerin von Neyece, hatte Stiftungsgründer Per Mertesacker für ein Buch zum Thema Sehen im Sport interviewt. Daraus entwickelte sich die Idee, sportliche Aktivität und Sehprävention in einem sozialen Format zusammenzuführen.

Sehscreenings und weiterführende Betreuung

Zentrales Element der Veranstaltung war die Initiative „Fit fürs Sehen – sportlich durchs Leben“, die sich mit der zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Kindern befasst. Rund 60 Kinder nahmen an Sehscreenings teil, die mit standardisierten Messgeräten durchgeführt wurden. Bei Bedarf wurde eine weiterführende Betreuung durch Augenoptiker aus der Region Hannover organisiert.

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David Gerlach von Neyece beim Sehtest. Alle Fotos: Neyece

Sabine Siegmund und Robert Mergenthal mit Timo Mertesacker



Die Kinder erhalten im Anschluss kostenfreie Versorgungslösungen, darunter Kontaktlinsen oder Brillengläser zur Myopie-Prävention, ergänzt durch passende Brillenfassungen. Die Auswahl erfolgt je nach individuellem Bedarf und in Abstimmung mit den betreuenden Fachstellen.

Sport als Motor für Aufmerksamkeit und Austausch

Begleitet wurde das Tagesprogramm durch Beiträge aus dem Sport. Der Stiftungsvorsitzende Timo Mertesacker, der eine kurze Teilnahme geplant hatte, erklärte im Gespräch, dass ihn die Atmosphäre und das Engagement vor Ort „so gepackt habe, dass er spontan einige andere Termine des Tages verschoben hat – einfach um weiter dabei sein zu dürfen“. In seiner abendlichen Rede hob der Bruder von Ex-Fußballstar Per Mertesacker den Zusammenhang von Bewegung und gesunder Entwicklung hervor.

Ein weiterer Programmpunkt war ein Interview von Sabine Siegmund mit der ehemaligen Ruderin Kathrin Boron. Die Olympiasiegerin sprach über die Bedeutung präzisen Sehens im Leistungssport, insbesondere im Hinblick auf Orientierung, Technik und Sicherheit.