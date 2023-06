Optiker Bode: 85 Jahre-Feier in Hamburg

Carsten und Sybille Bode bei ihrer Rede zum 85-jährigen Firmenjubiläum. Bild: Optiker Bode/Wallocha

Party-Motto: „Let’s yellow“

Passend zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni feierte das Familienunternehmen Optiker Bode unter dem Motto „Let’s yellow“ sein 85-jähriges Jubiläum am Hamburger Jungfernstieg. Rund 300 geladene Gäste, darunter Tagesschausprecher André Schünke, die Unternehmerin Dana Schweiger und RTL-Moderatorin Susanne Böhm, waren mit dabei.

Bereits seit drei Generationen wird das Unternehmen von der Familie Bode geführt. Begonnen mit der ersten Filiale in Hamburg-Barmbek, eröffnet durch Augenoptikermeister Hans Bode, zählt Optiker Bode heute mit über 80 Filialen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen und über 500 Mitarbeitern, zu den größten Optikern in Deutschland.

Gefeiert wurde in der Filiale am Hamburger Jungfernstieg. Bild: Optiker Bode/Wallocha

Die Profi-Tänzer und Let’s Dance-Stars Patricija und Alexandru Ionel. Bild: Optiker Bode/Wallocha

RTL-Moderatorin Susanne Böhm. Bild: Optiker Bode/Wallocha

Geschäftsführer Carsten Bode hat dazu eine klare Begründung: „Mit dem Fokus auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche finden wir nicht nur das beste Produkt, sondern bieten dem Kunden auch ein Einkaufserlebnis von der ersten Beratung bis hin zum perfekten Seh- und Hörerlebnis. Das ist unsere Leidenschaft, die uns schon zu über 80 Filialen geführt hat. Und die nächsten sind bereits in der Planung“, sagt Carsten Bode.

Anzeige

Blick zurück und Vision für die Zukunft

In der Filiale am Jungfernstieg, die vom Handelsverband Deutschland als „Store of the Year 2022“ ausgezeichnet wurde, feierten die Gäste zum 85-jährigen Bestehen auch die Jubiläums-Kollektion in strahlendem Gelb, deren Erlöse zu 100% an die Optiker Bode Stiftung gehen. Die Stiftung setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Norddeutschland ein.

Für die Zukunft hat die Familie schon eine klare Vorstellung: „Wir setzen weiterhin auf Expansion. So bauen wir nicht nur unser Filialnetz aus, sondern können mit der Optiker Bode Stiftung auch noch mehr Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützen“, sagt Sandra Bode.