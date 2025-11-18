Silhouette: Kreativer Einsatz für Bambi-Stiftung

Fotos: Silhouette

Auf Charity-Event in München

Silhouette unterstützte mit kreativen Aktionen das diesjährige Charity-Event Tribute to Bambi in München, das am 11. November den Einsatz für Kinder in schwierigen Lebenssituationen in den Mittelpunkt stellte. Gemeinsam mit ausgewählten Partneroptikern war der Brillenhersteller vor Ort.

Ein Programmpunkt für die rund 300 Gäste aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik war eine Unterschriftenaktion auf Kissen mit Motiven aus zwei Jahrzehnten Zusammenarbeit zwischen Tribute to Bambi und dem österreichischen Brillenhersteller. Eine Illustratorin porträtierte Gäste mit aktuellen Brillenmodellen von Silhouette. Zudem begleiteten Influencer und eine Fotografin das Event in sozialen Medien.

Mit dem diesjährigen Charity-Brillentuch unter dem Motto „Ein Tuch. Ein Zeichen. Eine Vision, die verbindet.“ führt Silhouette, seit 20 Jahren Bambi-Unterstützer, sein Engagement auch über die Veranstaltung hinaus weiter fort.